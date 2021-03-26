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姨媽拜訪滾床大戰泡湯！ 男友用「保險套」成功安撫 網大讚：貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
遠距離情侶精心準備紀念日，卻遭姨媽拜訪大泡湯，示意圖。圖／Ingimage
遠距離情侶精心準備紀念日，卻遭姨媽拜訪大泡湯，示意圖。圖／Ingimage

遠距離的情侶們為培養感情，每當見面時總會準備小驚喜令感情升溫。有網友分享，精心準備的紀念日因「姨媽拜訪」大泡湯，但男友此舉卻令她笑稱「誰說保險套跟月經當不了好朋友」。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她與遠距離交往的男友即將迎來一週年紀念日，為此兩人計畫了滿滿的行程，原PO更是做了不少準備，從衣服、香氛、妝容到私密處的保養，甚至是周末可能迎來的生活事務全都仔細的精心照料、處理完成。不料紀念日當天出門時，卻突然感到小腹脹痛，去廁所一看才發現是姨媽報到，兩人策畫的行程也因原PO身體不適而休息收場。

正當原PO痛得在床上直打滾，男友卻拿出了用毛巾包裹著的不明物體給她熱敷，仔細一看卻發現是原先為了大戰而準備的保險套。男友詼諧表示，「我剛剛想找可以裝水的東西，看到這個想說這個也可以裝水，而且應該很防漏，反正今天也用不到了QQ」，令原PO笑回：「以前聽過有人拿套套裝水，親眼看到還是第一次。套套也是功成身退了！」

原PO男友突發奇想，將保險套裝滿熱水緩解女友的經痛不適。圖擷自Dcard
原PO男友突發奇想，將保險套裝滿熱水緩解女友的經痛不適。圖擷自Dcard

網友紛紛大讚「男友很貼心」，「男友的另類溫柔…」、「你男友很貼心耶」，同時也有網友KUSO表示，「生活智慧王」、「你的保險套如果會說話，應該會想說這是我裝過最乾淨一次的液體了…」。

Dcard 保險套 情侶

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