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日網友用剩食煎出超巨大煎蛋 網友嚇：翻白眼的荷包蛋嗎
雞蛋是常見的食物，一顆小小的蛋，也會根據料理的不同，讓蛋白和蛋黃有不同的用途。最近有位日本網友，就做出了一個蛋白比例明顯高很多的煎蛋，照片引起許多其他網友的討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「8tonnne」最近在網路上分享照片，畫面中可以看到他煎了一顆蛋，但不太一樣的是，這顆煎蛋的蛋白部分明顯比一般雞蛋多很多，導致蛋黃部分只佔了其中一小角，有點孤伶伶似的。
黄身だけ漬けたり丼に乗せたりしたせいで余りまくった卵白でクソバカ巨大目玉焼き作ってんだけどみんなも食べる？ pic.twitter.com/91w51aQFMS— ８ (@8tonnne) March 22, 2021
8tonnne表示，由於他很喜歡只拿蛋黃的部分沾醬油，淋在海鮮丼上食用，因此留下了大量的蛋白，才會做出這樣的煎蛋。後來他還用了蕃茄醬在這顆蛋上畫了嘴巴，讓它看起來像是一張只有一隻眼睛的臉，並最後配合著各種調味料將蛋吃了。
網友們則回應「這樣有沒有蛋黃都沒差了吧」、「荷包蛋就是蛋白部分最好吃」、「這是翻白眼的荷包蛋吧」、「好大的蛋」、「我會拿麻婆豆腐的方式去弄，覺得比用豆腐好吃」、「加醬油感覺超好吃」、「我蛋白剩下都直接喝掉」、「我反而是只吃蛋白派的耶」、「蛋白其實可以拿來做點心啊」。
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