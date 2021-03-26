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國小成語填空「○長○久」 兒填這2字令網笑噴：這答案給滿分！
現今題目求新求變，許多老師絞盡腦汁設計題目給孩子做作業，但卻也引發不少趣事。有網友貼出一張孩子的國文作業，其中有一題成語填空為「○長○久」，不料孩子寫下的答案卻令她直呼「現在小孩也太早熟了！」
一名網友於《爆廢1公社》上貼出一張孩子的國文作業，只見圖中為「○長○久」的成語填空，解釋為象徵時間很長的陪伴，不料孩子竟寫上「超長持久」，而後老師批改後，用紅筆畫了一個大叉叉，寫下正確答案「天長地久」，原PO不禁笑稱「現在的小孩，也太早熟了吧！」，文章發布後，留言區蓋起高樓。
網友紛紛詼諧表示，「老司機從小培養起」、「這答案沒毛病」、「無誤啊」、「老師雖然打X ，但一定想歪了」、「這答案我給100分」、「這成語無違和啊」、「沒錯啊！超長持久，才能陪伴很久的時間」、「超長持久是成語啊 （成人語言）」。
也有不少網友表示，「孩子廣告看太多」，「從小就接業配文，XX電池電量超長持久」、「人家是在說電池的電力超長持久啦」、「是電池廣告詞，老師想歪了」、「女生最愛睫毛膏有這種效果」。
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