熊貓外送箱竟分紅眼、黑眼版？ 內行曝關鍵差別網讚：有創意！

你知道「紅眼熊貓及黑眼熊貓」的差別嗎？經合法批准上路的外送員，會持有公司配送的外送箱，有網友仔細一瞧卻發現，兩名並列騎車的外送員，外送箱上的熊貓「眼睛顏色不同」，更KUSO表示「黑眼圈的是夜班、紅眼圈的是日班」，引起網友熱烈討論。

一名網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，他貼出一張照片，只見圖中兩名熊貓外送員騎車並列，但後座上的外送箱上的貓熊，眼睛卻是一紅、一黑。有外送員指出，外送箱的顏色差異，代表班別不同，「黑眼熊貓指夜班，專跑晚上的；紅眼則是白天班」，令原PO直呼「原來真的有分！」

有網友詼諧表示，「他們正在交接班時被你給拍到了！」、「一白一黑就是日夜輪班」、「大夜班還不去回家睡，日班都開跑了」、「神解，有黑眼圈是大夜班」、「中班怎麼辦？」。

有網友指出，若外送平台真以逗趣的「黑眼、紅眼熊貓」劃分班別，可謂是創意十足，但也有網友留言表示懷疑，「會不會是外送員自己拿奇異筆塗得？」、「這是真的嗎？」認為「黑眼圈熊貓」是跑夜班的外送員DIY畫上去的。