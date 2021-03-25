變電箱畫「北極企鵝」倡節能減碳 網笑曝：地理老師請假了？

路邊的變電箱總會畫上彩繪再寫著「節能減碳」等提醒標語，呼籲民眾正視全球暖化、能源議題的重要性。日前就有一名女網友拍攝了一張畫著企鵝的變電箱照片，但仔細看才發現上頭一段警語標示鬧了個大笑話，7千多名網友都被逗笑了。

這名女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出路邊不起眼的變電箱照片，變電箱上畫著可愛的企鵝彩繪，不過上頭寫著一行字「北極冰山溶化，企鵝流浪無語」，看似是能源保育的提醒短語，原PO卻從中發現一件令她當場噗哧一笑的驚人亮點。

原PO發現，多數企鵝都生活在「南極」地區，並非變電箱上所寫的北極，讓她忍不住調侃「地理老師請假了」。另外，也有網友發現照片中用「溶化」形容冰山受熱化成水，其實是錯誤用字，「溶化」是指固體溶解在液體中，因此應使用「融化」形容冰、雪及霜等物質的受熱變化過程。

變電箱上的彩繪本是為了提醒民眾愛惜資源，但接連引用錯誤資料讓7千多名網友看了直呼好笑，紛紛留言「地理老師哭暈在廁所了」、「幸好美術老師很認真」、「企鵝真的無語了」、「他畫的是國王企鵝，企鵝寶寶卻是小藍企鵝（生活於紐澳地區）～請假的還有生物老師」、「東邊日出西邊雨，南極企鵝北極熊」。