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他買雞排見一堆規定「不敢聊天」 網友大讚：老闆娘有個性

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去買雞排，看到攤位上列了許多條規矩，讓他看了笑說「都不敢講話了」。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名網友去買雞排，看到攤位上列了許多條規矩，讓他看了笑說「都不敢講話了」。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

做生意講究「以和為貴」，大多數老闆都會和客人聊天交談來培養感情，但也有老闆非常有個性，會先將規矩列的清清楚楚，除了避免紛爭也減少讓客人等待的時間，有網友在臉書PO文說去買雞排，看到攤位上列了許多條規定，讓他開玩笑地說「都不敢講話了」。

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出一張照片，他說日前去買雞排時，看到攤位上放著一塊板子，因為老闆娘為了避免爭議和讓客人減少等待時間，因此列了幾條注意事項，例如「先填單」、「安靜等候」、「拿到東西再付錢」等，甚至還有點搞笑的要求「30歲以下才可以叫阿姨」。

而除了這幾條以外，老闆娘還有其他規定，例如「阿姨速度快，所以必須很專心」、「阿姨自己的家事就處理不完，所以對你的人生不感興趣」、「請勿跟她（老闆娘）聊天」，當中還有一項用較大的字體提醒著「阿姨很介意您不填單、撒粉不寫」，洋洋灑灑的規定讓人看了莞爾一笑。

原PO開玩笑的說「來這家雞排店，我都不敢說話」，照片一出也引起熱議，「下次叫妹妹，可能會幫你插隊」、「攤商心聲：真的很多人都不知道自己老了」、「規矩一大堆，是不是還要先看完才能買？買個鹹酥雞搞得壓力好大」、「社會走跳…大哥大姐要會叫（嘴甜必備）」、「有個性！欣賞老闆娘」。

也有許多人認同老闆娘的作法，「忙錄的時候，真的很不喜歡客人在旁邊嘎聊，會影響做餐效率」、「這樣很好呀！現在客人都很沒素質，錢用丟的，不然就是『花錢就是大爺』的態度，不知道買個東西高傲幾點的」、「請勿聊天很讚！（服務業飄過）」、「很讚的規定，避免有些人一來就只顧喊要什麼，也不管前面有多少人，不然就是來滑手機不像來買東西，老闆問半天後面客人翻白眼」、「寫的合情合理，很可以」。

爆廢公社 雞排

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