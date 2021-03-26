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鮭魚在這！日網友畫出壽司造型指甲彩繪 網喊：肚子餓了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位愛吃鮭魚壽司的指甲師，最近受客人委託，替他畫上各種口味壽司造型的指甲彩繪。圖擷取自twitter
日本一位愛吃鮭魚壽司的指甲師，最近受客人委託，替他畫上各種口味壽司造型的指甲彩繪。圖擷取自twitter

最近因迴轉壽司業者推出的促銷方案，讓全台掀起一波「鮭魚狂熱」潮。碰巧在近日，也有愛吃鮭魚壽司的日本網友，利用鮭魚等不同口味的壽司造型，畫出栩栩如生的指甲彩繪，讓許多網友非常驚訝。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「BMb_kngw」最近在網路上分享照片，秀出他自己十根手指上的指甲，上頭分別畫上了鮭魚、鮪魚、魚卵、玉子燒等不同口味的壽司圖案，看起來可口動人，幾乎和真的壽司沒有兩樣。

BMb_kngw表示，這些都是他的美甲師MARINA的作品。自從他發現MARINA很擅長畫食物之後，便拜託他畫「壽司指甲彩繪」。MARINA接受媒體採訪，也說自己本來就喜歡壽司，特別是鮭魚和竹莢魚口味的。因為是替客人畫，所以馬虎不得，最後順利完成了彩繪，他自己也非常高興。

其他網友則表示「看起來好好吃！我也愛吃鮭魚」、「肚子餓了」、「那一大塊鮪魚看起來超好吃」、「我家女兒搞不好會要求十根手指都要鮭魚」、「太厲害了吧」、「魚卵看起來像是滿出來一樣」、「好想學怎麼畫的」、「這樣隨時都能看到壽司了耶」。

鮭魚 日本 壽司

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