虱目魚肚一大片黑塊讓他不敢吃 網友讚：這是極品

虱目魚雖然魚刺多，但是其肉質鮮美，營養價值高，不論是做成魚丸、乾煎虱目魚或是哪一道料理，都非常好吃，但有一名網友在吃乾煎虱目魚時，看到魚肚上有一大片黑色的東西，讓他不太敢吃，照片一貼出引起正反兩極評論，而漁業署官方臉書也對此作出解釋。

從這名網友在臉書「爆廢1公社」PO出的乾煎虱目魚照片看到，魚皮煎得金黃酥脆，魚肉泛著油光，讓人看了食指大動。不過中間有一大片黑色區塊讓原PO看了有點害怕，於是詢問鄉民們看法，「聽說這塊是虱目魚的精華，有人跟我一樣不敢吃嗎？」

而這道美味料理引起網友們兩極看法，許多人和原PO一樣不敢吃，「不敢吃+1」、「這塊只有我家老爺能享用，我跟孩子們都不敢（我們實在怕那口感）」、「魚肚，從小到大跟我就是條平行線」、「我不行，超腥的」、「不敢吃！吃了有點噁」、「我只喜歡吃魚肉，不喜歡吃那塊，很腥」、「只吃肉，軟軟的好恐怖」、「吃了都會拉肚子」。

不過也友愛好這一味的人大讚「超好吃的」、「最嫩最Q的肚子」、「加胡椒鹽超級好吃」、「聽說是滿滿的膠原蛋白耶」、「最好吃的要留到最後才吃」、「簡直是極品」、「好吃欸，很好配飯」、「我超愛這個地方，入口即化」、「抹鹽煎恰恰，配上一碗白飯，我的天啊」。

行政院農委會漁業署在臉書粉專對虱目魚的這塊部位做出解釋，這塊軟嫩Q彈的黑色膜其實是「腹膜臟層」，又稱內膜臟層，存在於魚腹壁和內臟之間，顏色是由魚體內黑色素含量所決定的，因此每條魚深淺不一樣。而這塊「腹膜臟層」是可以食用的，但內膜主要是由脂肪細胞所組成的，所以脂肪含量較高，有心血管疾病者就必須斟酌食用。