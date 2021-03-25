快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虱目魚肚一大片黑塊讓他不敢吃 網友讚：這是極品

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友看到虱目魚肚中黑色一片的區塊，讓他不太敢吃。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
有網友看到虱目魚肚中黑色一片的區塊，讓他不太敢吃。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

虱目魚雖然魚刺多，但是其肉質鮮美，營養價值高，不論是做成魚丸、乾煎虱目魚或是哪一道料理，都非常好吃，但有一名網友在吃乾煎虱目魚時，看到魚肚上有一大片黑色的東西，讓他不太敢吃，照片一貼出引起正反兩極評論，而漁業署官方臉書也對此作出解釋。

從這名網友在臉書「爆廢1公社」PO出的乾煎虱目魚照片看到，魚皮煎得金黃酥脆，魚肉泛著油光，讓人看了食指大動。不過中間有一大片黑色區塊讓原PO看了有點害怕，於是詢問鄉民們看法，「聽說這塊是虱目魚的精華，有人跟我一樣不敢吃嗎？」

而這道美味料理引起網友們兩極看法，許多人和原PO一樣不敢吃，「不敢吃+1」、「這塊只有我家老爺能享用，我跟孩子們都不敢（我們實在怕那口感）」、「魚肚，從小到大跟我就是條平行線」、「我不行，超腥的」、「不敢吃！吃了有點噁」、「我只喜歡吃魚肉，不喜歡吃那塊，很腥」、「只吃肉，軟軟的好恐怖」、「吃了都會拉肚子」。

不過也友愛好這一味的人大讚「超好吃的」、「最嫩最Q的肚子」、「加胡椒鹽超級好吃」、「聽說是滿滿的膠原蛋白耶」、「最好吃的要留到最後才吃」、「簡直是極品」、「好吃欸，很好配飯」、「我超愛這個地方，入口即化」、「抹鹽煎恰恰，配上一碗白飯，我的天啊」。

行政院農委會漁業署在臉書粉專對虱目魚的這塊部位做出解釋，這塊軟嫩Q彈的黑色膜其實是「腹膜臟層」，又稱內膜臟層，存在於魚腹壁和內臟之間，顏色是由魚體內黑色素含量所決定的，因此每條魚深淺不一樣。而這塊「腹膜臟層」是可以食用的，但內膜主要是由脂肪細胞所組成的，所以脂肪含量較高，有心血管疾病者就必須斟酌食用。

爆廢公社

延伸閱讀

台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

超商創意店名！「鮪魚、米糕、虱目魚」皆有 網笑：肚子好餓

陳吉仲：台南4縣市虱目魚寒害「農曆年前可領到補助」

虱目魚持續凍死翻肚 漁民沒登記證無法申請補助認賠

相關新聞

虱目魚肚一大片黑塊讓他不敢吃 網友讚：這是極品

虱目魚雖然魚刺多，但是其肉質鮮美，營養價值高，不論是做成魚丸、乾煎虱目魚或是哪一道料理，都非常好吃，但有一名網友在吃乾煎虱目魚時，看到魚肚上有一大片黑色的東西，讓他不太敢吃，照片一貼出引起正反兩極評論，而漁業署官方臉書也對此作出解釋。

他駁「供5停2」倡「供2停1」省更多 網曝：回水次數多才浪費

台灣西部水情告急，台中（含北彰化）、苗栗將從4月6日起採分區「供5停2」用水，將影響台中地區約100萬戶。對此，就有網友認為連續停水2天造成更多不方便，便提議其他停水方式，文章在網上引發熱議。

男同學暗戀小五女兒送Apple Watch當禮物 媽苦惱：怎麼教？

雖然同學之間互送禮物乃是十分平常的事，但有一名香港媽媽日前發文表示，就讀小學五年級的女兒近日收下一名男同學送她的Apple Watch，更稱對方暗戀她，但由於禮物實在太貴重了，讓這位媽媽不知該如何是好，便發文求教網友應該要怎樣處理，文章在網上引發討論。

搭計程車被司機問「外地來的齁？」 下一句讓她超傻眼

當趕時間或者到外地人生地不熟時，許多人都會選擇搭乘計程車比較快速，一名女網友第一次到桃園，在搭計程車時司機問她是不是外地人，就在她要回答時司機下一句話讓女網友聽了超傻眼，貼文也讓其他人笑翻。

蟹肉棒塑膠膜到底拆不拆？ 食藥署揭正確吃法

蟹肉棒是相當常見的火鍋料之一，不過，其外層薄薄一片塑膠膜究竟要不要拆掉再下鍋，常形成兩派看法。對此，食藥署出面解惑表示，塑膠材質不耐高溫，建議民眾下鍋烹煮前，還是需要剝開塑膠套，以免將有毒物質吃下肚。

料理「薯」王！民間高手曝密技：煎炒蒸煮讓隔夜薯條起死回生

現代人熱愛速食，午餐點個漢堡、薯條加可樂，方便快速又美味。但有時工作繁忙，食物來不及趁熱吃完，美味總是大打折扣。一名網友發文詢問「料理隔夜薯條的妙方」，意外釣出許多民間高手提供獨門密招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。