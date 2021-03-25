他駁「供5停2」倡「供2停1」省更多 網曝：回水次數多才浪費

台灣西部水情告急，台中（含北彰化）、苗栗將從4月6日起採分區「供5停2」用水，將影響台中地區約100萬戶。對此，就有網友認為連續停水2天造成更多不方便，便提議其他停水方式，文章在網上引發熱議。

「供水5天、停水2天」受影響住戶數不少，就有網友在PTT好奇問到「為什麼不供水2天、停水1天？」他認為一次停水2天需要儲備的水量更多，還造成民生不便，也有另一名網友提議「如果把停水時間改成星期一三五或二四六，不只能停水3天，還能把不方便減到最低」。

問題拋出後，就有網友留言回應「現在哪一家沒有2、3個水塔啊，停個2天根本沒感覺」、「調水不是在控制室按鈕按一按就好耶，要出動很多人的」、「家裡有水塔，省著用撐個1、2天沒問題啦！」、「我家舊公寓有水塔可以頂個3、5天，沒停個一週以上根本沒差」。

其中有一名網友就提出專業見解，「停水後的『回水』通常會比較髒，或（回水時）使用者在試設備水源時其實很浪費水，所以才要減少回水次數」。