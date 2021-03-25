男同學暗戀小五女兒送Apple Watch當禮物 媽苦惱：怎麼教？

雖然同學之間互送禮物乃是十分平常的事，但有一名香港媽媽日前發文表示，就讀小學五年級的女兒近日收下一名男同學送她的Apple Watch，更稱對方暗戀她，但由於禮物實在太貴重了，讓這位媽媽不知該如何是好，便發文求教網友應該要怎樣處理，文章在網上引發討論。

該名媽媽在網路論壇「親子王國」發文，稱日前發現有小學五年級的男同學送贈女兒一支Apple Watch，女兒指兩人沒有交往，但對方暗戀她。這位媽媽認為應該要歸還禮物，但不知確實要如何處理，便發文問到「我應該怎麼做好呢？」

貼文隨即引來熱議，大部份網友均同意這位媽媽的看法，認為小學生不應收取太名貴的禮物，以免有不必要的誤會，「無論是不是在交往，這個男學生也不是用自己的錢買，是用父母的錢，所以不應該收」、「太貴重，大家都是學生，沒有必要」，有人更建議應該通知班主任和對方家長，讓校方可適時跟進。

不過，也有網友認為不須知會校方，以免造成壓力，「不要驚動老師，不知道學校老師會怎麼處理，怕小朋友承受不了壓力」，但確實必須教導女兒正確的金錢觀。

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文章授權轉載自《香港01》