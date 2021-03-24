蟹肉棒塑膠膜到底拆不拆？ 食藥署揭正確吃法

蟹肉棒是相當常見的火鍋料之一，不過，其外層薄薄一片塑膠膜究竟要不要拆掉再下鍋，常形成兩派看法。對此，食藥署出面解惑表示，塑膠材質不耐高溫，建議民眾下鍋烹煮前，還是需要剝開塑膠套，以免將有毒物質吃下肚。

蟹肉棒要不要脫膜再煮，一直以來是爭論不休的話題，支持去膜的民眾認為，塑膠套不適合加入湯頭一起熬煮；而認為不應脫膜的人則強調，蟹肉棒下鍋後會膨脹散開，外層包覆塑膠套的設計，就是為了讓其定型，因此不該先行拆掉。

對於各界意見分歧，食藥署近日透過臉書「食用玩家」表示，塑膠材質仍不建議長時間置於高溫烹煮的環境，呼籲民眾下次食用時，還是不要嫌撕開薄膜麻煩，只要多一個步驟，就是對自己多一分保護。

食藥署進一步說明，塑膠是一種高分子聚合物，不同塑膠材料的耐熱範圍也不固定，例如聚氯乙烯（PVC）為60～80 ˚C、高密度聚乙烯（HDPE）為90～110 ˚C、聚丙烯（PP）為100～140 ˚C、聚碳酸酯（PC）為120～130 ˚C等。

不過，食藥署強調，雖然各塑膠材質耐熱溫度不同，但在高溫下的結構均相對較不安定，因此，不論是塑膠袋、塑膠盒或其餘塑膠容器，在高溫料理前都一律拆除，才是最保險的做法。