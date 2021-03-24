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科技業面試考英文26字母？ 網譏：小學生都上得了

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友分享中國電子公司的英文面試考題，其中內容相當簡單，引發熱議。圖擷自批踢踢實業坊
近日有網友分享中國電子公司的英文面試考題，其中內容相當簡單，引發熱議。圖擷自批踢踢實業坊

隨著科技日益發達，進入電子相關公司成為許多社會新鮮人的夢幻職業，但同時競爭也更加激烈。不過，近日有網友分享一份中國電子公司的英文面試考題，其中包含翻譯、連線、問答等五大題型，內容都相當簡單，讓他直呼「驚呆了」。

該網友在批踢踢實業坊貼出一張應徵中國電子廠的英文試題，可見試卷中，一到三大題分別為填入相對應的中文、中英文連線及翻譯，而題目包含區域（Area）、取消（Cancel）、完成（finish）、日期（Date）、錯誤（Error）等單字，難度皆不高。

接下來的選擇及問答題，考的則是「找出英文短句中一共有幾個小寫的『o』」、「寫出英文26個字母」等，而這份簡易的考題，讓原PO直呼「讓我驚呆了」，更諷刺道「考這麼厲害的題目，台灣是不是落後了？」

該文一出，不少網友紛紛附和「數有幾個『o』那題到底想測什麼？」、「我以為是翻譯覺得內容無關求職，結果更扯」、「這種題目考國小？」、「第一大題與第二大題有何不同」、「算那個小寫『o』的數量讓我笑了一下」。

不過也有許多人指出「作業員測的只要能基本認知能力」、「這技術員考題吧？正常呀」、「笑什麼？以作業員來說這考題出的很漂亮，有基礎有細心」；還有網友點出「題目跟台灣差不多，是在奇怪什麼」、「台灣的技術員也是差不多考這樣」。

考題 新鮮人 面試

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