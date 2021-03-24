快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排骨便當打不贏雞腿便當？ 網揭1關鍵：吃起來不夠爽

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友好奇詢問，為何「雞腿」的人氣通常都比「排骨」更高？記者林宛諭／攝影
近日有網友好奇詢問，為何「雞腿」的人氣通常都比「排骨」更高？記者林宛諭／攝影

忙碌的工作生活中，不少人習慣用便當填飽一餐，除了方便快速、價格實惠，菜色也相當多變。而近日有網友好奇詢問，為何「雞腿便當」總是比「排骨便當」更受歡迎？引起網友熱烈討論，不少人也指出雞腿獲勝的「關鍵點」。

該名網友在批踢踢實業坊發文表示，以雞腿和排骨為主菜的便當，可說是台灣便當店的兩大台柱，不過兩者相比起來，喜歡吃雞腿的人似乎都遠大於喜愛排骨的數量，讓他疑惑「排骨為什麼打不贏雞腿？」

該文章一出，引來民眾分享看法，不少人直指排骨落敗的關鍵就在於「肉太少」、「吃起來不夠爽」、「裹一堆粉，真不知道在吃粉還是吃排骨」、「排骨要看店家功力」、「選雞腿最安全」、「排骨越來越薄」。

至於喜愛雞腿的原因，網友紛紛說「雞腿至少都有肉」、「雞腿要難吃不容易，選雞腿最安全」、「雞肉比較香」等，也有人無奈點出「好吃的排骨屌打雞腿，但是真的少」。

便當

延伸閱讀

女子好市多結帳「滾出兩顆」可頌 釣出一票苦主：深有同感

日本無餡料包子被讚「顛覆想像」熱銷一空！網友愣：不就饅頭

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她上前一句嗆爆！網狂讚

「瓜子要公休」？店家公告讓人霧煞煞 內行秒懂：客家人啦

相關新聞

理髮都花多少錢？ 內行曝「2口訣」：百元快剪也能剪髮廊同款

理髮、整理外在儀表幾乎是每個人都會做的事，但理髮價差大，從百元理髮到破千元的收費都有，因此有網友好奇大家都喜歡到哪種理髮廳剪頭髮？文章曝光後引起網友熱議，其中還有內行人分享「必備口訣」，學會就能剪出超值造型。

揭基隆面紗！在地人曝「6優點」大讚：拿台北薪水到基隆揮霍

基隆位於北臺灣，群山環抱，因多雨素有「雨港之都」之稱。唯一北面迎海處即為深水谷灣之基隆港，以種類繁多的鮮活漁貨聞名。一名南部網友發文詢問「基隆到底是怎樣的地方啊？」，意外引來在地人的精闢解答。

排骨便當打不贏雞腿便當？ 網揭1關鍵：吃起來不夠爽

忙碌的工作生活中，不少人習慣用便當填飽一餐，除了方便快速、價格實惠，菜色也相當多變。而近日有網友好奇詢問，為何「雞腿便當」總是比「排骨便當」更受歡迎？引起網友熱烈討論，不少人也指出雞腿獲勝的「關鍵點」。

機車鑰匙反鎖車廂…網曝「自救招」 內行人：要看車款

台灣機車族人口多，機車密度之高更是世界知名，不過，由於機車車身較小，雖然在行駛和停車時具便利性，但在存放物品方面，不少人都遇過不小心將鑰匙一併鎖進車廂的窘境。對此，有網友發問是否有「自救辦法」？引來許多網友分享解決方式。

網紅米砂當AV監製曝月收入 「8字答案」網驚呆

YouTuber米砂（Misa）作風大膽，言行潑辣，常惹出不少風波，她的影片多半以兩性、成人話題為主，平時也經常在社群網站上分享大尺度的性感照片...

熱炒店喝哪款飲料最讚？ 饕客點名：想都不用想就是它了

不少上班族下班後總愛到熱炒店與朋友、同事們聚餐小酌，暢談舒解一天的工作壓力，熱炒店裡愉快的聊天氣氛更是深受顧客喜愛。日前，就有一名網友好奇「火鍋熱炒店的2大飲料怎麼選？」貼文曝光後引起網友討論，但網友們卻一面倒提議喝另一種「跟熱炒更搭的飲料」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。