排骨便當打不贏雞腿便當？ 網揭1關鍵：吃起來不夠爽

忙碌的工作生活中，不少人習慣用便當填飽一餐，除了方便快速、價格實惠，菜色也相當多變。而近日有網友好奇詢問，為何「雞腿便當」總是比「排骨便當」更受歡迎？引起網友熱烈討論，不少人也指出雞腿獲勝的「關鍵點」。

該名網友在批踢踢實業坊發文表示，以雞腿和排骨為主菜的便當，可說是台灣便當店的兩大台柱，不過兩者相比起來，喜歡吃雞腿的人似乎都遠大於喜愛排骨的數量，讓他疑惑「排骨為什麼打不贏雞腿？」

該文章一出，引來民眾分享看法，不少人直指排骨落敗的關鍵就在於「肉太少」、「吃起來不夠爽」、「裹一堆粉，真不知道在吃粉還是吃排骨」、「排骨要看店家功力」、「選雞腿最安全」、「排骨越來越薄」。

至於喜愛雞腿的原因，網友紛紛說「雞腿至少都有肉」、「雞腿要難吃不容易，選雞腿最安全」、「雞肉比較香」等，也有人無奈點出「好吃的排骨屌打雞腿，但是真的少」。