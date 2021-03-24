揭基隆面紗！在地人曝「6優點」大讚：拿台北薪水到基隆揮霍

基隆位於北臺灣，群山環抱，因多雨素有「雨港之都」之稱。唯一北面迎海處即為深水谷灣之基隆港，以種類繁多的鮮活漁貨聞名。一名南部網友發文詢問「基隆到底是怎樣的地方啊？」，意外引來在地人的精闢解答。

原PO在PPT八卦版發文請益「『基隆』到底是怎麼樣的地方？」，他在文中說明自己是南部人，最近看到很多有關基隆的討論，很好奇基隆的真實面貌，「看到之前新聞說原本連一間電影院都沒有，然後不要說百貨公司了，連家樂福都沒有？！」他也疑惑基隆人的日常消遣，以及基隆與台北的距離是遠是近，「基隆其實就是北部偏鄉漁村？」

原PO的提問引來許多網友留言回覆，「又擠又濕」、「原本就有秀泰，他只是整修；更久以前有二輪戲院，但都拆光」、「通車快的話其實半小時內就到台北了，但要住這裡就是除濕機必備」、「台灣亞特蘭提斯，一年四季都是濕的地方」、「宜蘭，台北的後花園；基隆，台北的游泳池」。

除了抱怨基隆多雨潮濕，也有在地基隆人分析六大優點：

一、離台北近、工作機會多：舉凡工作、補習、百貨公司買東西、念高中，通通都會往台北。

二、房價較低：我買60坪含車位，一坪才16萬，在台北工作機會多薪資又較高，可以輕鬆用1/4薪水繳房貸，「拿台北薪水到基隆揮霍大概都是基隆人的日常」。

三、常下雨，空氣清新：很多人怕下雨，但基隆人還真不知道停水怎麼寫。

四、小吃海鮮選擇多：在台北工作的同事喜歡來基隆找我帶他們去吃海鮮，「如何買到便宜划算又新鮮的海鮮算是基隆人的必備技能」。

五、山路海線秘境多。

六、有鄉下的親切感：因為就是小漁村，我們真的純樸又有人情味。

文末他也坦言，「不過說這麼多還是覺得基隆的優點我們基隆人自己知道就好，然後千萬不要冬天來基隆玩。」