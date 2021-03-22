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夜市爽嗑蚵仔殼內卻見「兩隻蜘蛛」！ 老饕秒懂：賺到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去寧夏夜市大啖蚵仔，驚見殼內出現狀似小蜘蛛的「豆蟹」。圖／取自路上觀察學院
一名網友去寧夏夜市大啖蚵仔，驚見殼內出現狀似小蜘蛛的「豆蟹」。圖／取自路上觀察學院

台灣以夜市觀光出名，也因為夜市食物多元而且味美價廉，吸引許多饕客前往飽餐一頓。近日有網友發文分享，自己在夜市大啖鮮美海鮮「蚵仔」時，發現意外贈品，直呼「這怎麼做到的」，貼文引起大批網友熱心解答。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示自己在寧夏夜市某個烤蚵仔攤賣的帶殼蚵仔裡面發現一大一小的奇特生物，有八足、外觀狀似小蜘蛛，腹部還透著橘紅色澤，讓他百思不得其解究竟能否食用，更直呼「誰能解釋一下這怎麼做到的？」

貼文曝光後，許多老饕回覆這是全世界最小的螃蟹「豆蟹」，是蚵仔的共生蟹，以蚵仔過濾後的食物為生，「吃蚵仔送螃蟹，賺到」、「豆蟹，可以吃，很難得的東西」、「跟蚵仔共生的豆蟹，通常挖的時候就順便拿掉了，到餐桌還看到很幸運」、「還有客人說過蚵仔湯裡怎麼有蜘蛛？」。

豆蟹背殼透明腹部透紅丶大小如豌豆般，寄生在蚵仔鰓器旁外套膜，以蚵仔過濾後的食物為生，豆蟹與蚵是片利共生，對蚵不會有太大影響。蚵農一般稱豆蟹為紅蟹仔頭，如果剖蚵發現牠蚵通常會比較小，蚵農在剖蚵時如看到這些小生物會直接挑掉，成為只有吃帶殼蚵，才會有的意外驚喜。

夜市 海鮮

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