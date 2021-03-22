無所不包！她怕耳機壞掉「捆成聽診器」 網笑：可能有醫生夢

多數人對於珍貴的物品都會格外愛惜，包括3C包膜、專用保護殼、防潮箱與保險箱都是常見的保護方式。一名網友爆料家中長輩對於需要保護的物品異常執著，堅持要用膠帶、電火布、膠膜包起來，最近甚至將耳機包成了聽診器！

原PO在Dcard發文她的阿姨「把耳機包成聽診器」，阿姨從過去就習慣將各種物品用膠帶包起來避免損壞，包括白色包包、書本、餐具、剪刀的握柄等，「簡單來說，就是珍貴的、需要保護的、會壞的東西，她都會用膠帶貼包起來。」

原PO說阿姨年近60，近幾年開始接觸智慧型手機，也迷上歌唱軟體，更買了耳機來錄音。原PO的姐姐在大約過年的時候去探望阿姨，就發現阿姨用透明膠帶將耳機線包好包滿，完全像是一副聽診器，「我人生第一次看到這麼堅挺不倒的耳機」，原PO爆笑表示，「超難想像要有怎麼樣的執念才能成就出這一副聽診器⋯⋯。」

但據原PO的姐姐表示，這副「聽診器」依舊壞了一耳，即便家人買了新的耳機送她，阿姨還是捨不得丟掉。

許多網友留言表示原PO阿姨的聽診器實在太有趣，「笑死，阿姨有才」、「戴出門的話路人會以為是醫生吧」、「阿姨是國寶」、「可能是阿姨有醫生夢」、「敲碗想看其他包起來的東西」。