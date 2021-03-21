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打一顆蛋掉「1大2小」3個蛋黃 內行人揭密：太幸運了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友打了一顆蛋卻掉出雙蛋黃和一個「巨蛋」，讓其他人看了直呼太幸運了。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友打了一顆蛋卻掉出雙蛋黃和一個「巨蛋」，讓其他人看了直呼太幸運了。 圖／翻攝自《Dcard》

大多數人都喜歡吃蛋，不僅很有營養，也可以做出多種不同料理，而通常一顆蛋裡頭都只有一個蛋黃，但有網友打了一顆卻掉出三個蛋黃，其中一個的顏色和大小竟然跟另外兩個不一樣，讓他看了超傻眼，照片PO網後也讓其他人看了驚呼連連。

從原PO在《Dcard》貼出的照片可看到，碗裡面有三個蛋黃，其中兩個是正常顏色大小，但第三個就如同一般雞蛋的尺寸，且顏色呈現偏紫色。原PO說前幾天因為肚子餓想煎個荷包蛋來吃，沒想到打了一顆蛋卻發現裡面有雙蛋黃和一個「巨蛋」，讓他嚇了一大跳，直呼「看到瞬間不餓了…嘔！請問那顆巨蛋是什麼東西呀？」

許多網友看了也很訝異，「你得到一個米奇耶？」、「想看那顆巨蛋打開的樣子」、「一顆蛋居然裝得下這麼多東西」、「雖然很稀有，但如果是我真的不敢吃」、「塞了三個蛋在裡面，外觀尺寸不會異常大嗎？」、「所以戳破它裡面還會有一顆蛋黃嗎？」、「要買樂透了」、「蛋包蛋機率很小」。

有內行人提出解答，「蛋中蛋喔，母雞要產下第一顆蛋時因為受驚嚇或是其他原因沒有生出來，蛋又跑回去重新一次製作蛋白蛋殼的過程。能夠生下這顆蛋的母雞也很厲害，沒有卡蛋而死亡，生下的蛋也完整沒破損，蛋中蛋加上雙蛋黃又成功被送到市場上，這個要天時地利人和才有辦法，很稀有很稀有，你運氣真的很好」、「就第三顆蛋啊，那隻母雞第一顆沒有來得及生，然後後面兩顆和第一顆就被包在一起」。

Dcard

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