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冰箱有生鮭魚片爽喊「免改名就能吃」 他買完哇沙米細看暴怒

聯合新聞網 / 綜合報導
網友誤以為紅蘿蔔是鮭魚片。圖擷自facebook
網友誤以為紅蘿蔔是鮭魚片。圖擷自facebook

壽司郎推出名字有「鮭魚」整桌免錢活動，不少人揪團到戶政事務所改名，引爆全台鮭魚之亂。不過卻有網友哭訴，家人買的某樣食材，使他成為鮭魚風潮的受害者，原因曝光笑翻千名網友。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，中午肚子餓想說來翻找冰箱，結果意外瞥見一盒生魚片，心想賺到了不用改名也能吃，於是把身上僅剩的65塊拿去買哇沙米，滿心期待的調好醬料，沒想到仔細看才發現是「紅蘿蔔」，當下心情像坐雲霄飛車一樣，讓他忍不住直呼「真的是鮭懶趴火」。

照片在網上曝光，網友留言笑說，「不用吃鮭魚，你需要的是葉黃素」、「哈哈，哇沙米跟紅蘿蔔也蠻搭的」、「其實那是素鮭魚」、「有像，我也被騙到」、「真的超像，不看內文還不知道是紅蘿蔔」、「閉上眼睛發揮想像力」。

鮭魚 壽司郎 生魚片

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