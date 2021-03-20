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鹹酥雞最搭哪款超商飲品 內行激推：炸物都要配這款！
在台灣宵夜選擇十分多樣，而鹹酥雞也是許多人的首選之一，但多數人都會認為吃鹹酥雞時應該要搭配手搖飲料，但多數手搖飲料店都有營業時間的限制，因此就有女網友好奇發問「跟鹽酥雞最搭的超商飲料」，詢問網友們吃炸物時最推薦的超商飲料。
原PO在Dcard上面發文，表示自己平常熬夜做報告都會吃個雞排配飲料慰勞自己，但常常想買的時候已經半夜，多數手搖店都已經打烊，所以飲料只能去超商買。他也說明，自己比較偏好汽水或微糖茶的飲料，之前常買純喫茶烏龍青，對此，原PO便好奇向網友詢問「大家覺得還有什麼飲料和鹽酥雞比較搭？」
此文一出，多數網友皆留言一面倒的推薦「純喫茶」，說明此款飲料喝起來清爽又解膩，非常適合搭配炸物，紛紛表示「第一名純喫茶綠茶」、「純喫茶系列，烏龍茶、無糖綠，大推又解膩，除了綠茶跟檸檬紅其他都愛喝」、「純喫茶烏龍青+1」。
但也有網友推薦汽水類的飲料，「可口可樂沒有之一」、「百事可樂」、「蘋果西打」、「可口可樂百搭」、「黑松沙士」、「檸檬汁可口可樂，多多雪碧」。
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