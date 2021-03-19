媽看到胎兒超音波聯想到「他」 網笑翻：靠你維護世界和平

懷孕時除了做例行性檢查之外，還會照超音波來看看胎兒的發展和模樣，許多媽媽看到肚中小寶貝的照片時都會相當開心，但一名女網友看到超音波照片時只能苦笑，因為胎兒的模樣讓她戲稱簡直就像「鹹蛋超人」，網友們搞笑地說「維護世界和平靠他了」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」貼出胎兒超音波的照片，只見眼睛部分拉長還上揚，兩隻手也舉高，另一張照片則是放上鹹蛋超人來做對比。原PO笑說「為什麼我看到我寶貝的超音波，會讓我聯想到這張鹹蛋超人？」

照片也讓其他網友笑翻，「還沒出生就這麼會搞笑，以後應該是個開心果」、「真的耶，值得收藏」、「從小就有拯救世界的能量了」、「傳說中的鹹蛋超人終於要誕生囉」、「拯救世界的和平將來就靠他了」、「有當諧星的潛能」、「這一看就知道是練武奇才」。

還有過來人也分享自身經驗，「在羊水裡面的寶寶拍起來都很奇怪，生出來就是最可愛的寶貝了」、「沒關係…我的三寶還像神奇寶貝咧」、「沒事，我家的吃腳來的」、「我兒子是在騎腳踏車」、「我們家的比較成熟，在肚子裡就在思考人生」。