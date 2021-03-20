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貼越多看起來越破！他發明「破箱造型」膠帶 網笑：送貨員會傻眼
當送宅配的時候，經常會使用紙箱裝載貨物。而紙箱的狀態是否完好，自然影響貨品保存的效率。最近有日本網友，做出故意能讓紙箱看起來像是破掉一樣的封箱膠帶，天才創意讓不少網友佩服。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「Monyaizumi」最近分享，表示他完成了新的封箱膠帶，造型是用「表面破掉的紙箱」進行設計。因此如果把這個膠帶貼到箱子上，就會有紙箱破掉的視覺效果，且貼上越多膠帶，雖然封得越緊，卻也看起來越破。
【本日から】— ゐずみ | MONYA (@Monyaizumi) March 12, 2021
「貼れば貼るほど破れるテープ」完成しました！丁寧に包装するほどズタズタになりますhttps://t.co/28SCt9K1Ws
ラッピングなどにどうぞ。 pic.twitter.com/TRYRyYrXPR
Monyaizumi表示，他自己過去經常碰到需要幫商品裝箱的情況，久了之後，腦中就突然浮現出「如果用破箱的樣子設計膠帶，看起來一定會很有趣」的想法，於是就開始動手製作。為此他還認真研究破紙箱的紋路，希望能忠實呈現。最後完工令他相當滿足，也將這個設計放上網，開放有興趣的網友購買。
其他網友也紛紛表示「這idea太有趣了」、「好想要，必買」、「貼之前看起來很像抹茶很好吃」、「奇才出現了」、「收貨者『居然送來這種破箱（撕開後）怎麼突然變正常了！？』」、「就連送貨的看到也會傻眼吧」、「期待也有看起來像傷口的OK繃」。
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