快訊

改名吃鮭魚後捐萬元做公益 「取之於鮭魚，用之於社會」

韓媒：三星李在鎔獄中闌尾破裂 緊急接受手術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼越多看起來越破！他發明「破箱造型」膠帶 網笑：送貨員會傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友發明「破紙箱造型」的封箱膠帶，貼在紙箱上使用時，反而會造成破損的視覺效果。圖擷取自twitter
一位日本網友發明「破紙箱造型」的封箱膠帶，貼在紙箱上使用時，反而會造成破損的視覺效果。圖擷取自twitter

當送宅配的時候，經常會使用紙箱裝載貨物。而紙箱的狀態是否完好，自然影響貨品保存的效率。最近有日本網友，做出故意能讓紙箱看起來像是破掉一樣的封箱膠帶，天才創意讓不少網友佩服。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「Monyaizumi」最近分享，表示他完成了新的封箱膠帶，造型是用「表面破掉的紙箱」進行設計。因此如果把這個膠帶貼到箱子上，就會有紙箱破掉的視覺效果，且貼上越多膠帶，雖然封得越緊，卻也看起來越破。

Monyaizumi表示，他自己過去經常碰到需要幫商品裝箱的情況，久了之後，腦中就突然浮現出「如果用破箱的樣子設計膠帶，看起來一定會很有趣」的想法，於是就開始動手製作。為此他還認真研究破紙箱的紋路，希望能忠實呈現。最後完工令他相當滿足，也將這個設計放上網，開放有興趣的網友購買。

其他網友也紛紛表示「這idea太有趣了」、「好想要，必買」、「貼之前看起來很像抹茶很好吃」、「奇才出現了」、「收貨者『居然送來這種破箱（撕開後）怎麼突然變正常了！？』」、「就連送貨的看到也會傻眼吧」、「期待也有看起來像傷口的OK繃」。

日本

延伸閱讀

他千元買到「全世界才7個」的明朝古董 上拍賣會爽賺2000萬翻身

如何調查養小孩的方法？小五生寫出意外答案 網傻眼：人體鍊成嗎

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套恐怖人臉 網友嚇：這圖有尖叫聲

影／飯飯沒了！柴柴崩潰哭倒在地上 網友笑：三歲小孩嗎

相關新聞

貼越多看起來越破！他發明「破箱造型」膠帶 網笑：送貨員會傻眼

當送宅配的時候，經常會使用紙箱裝載貨物。而紙箱的狀態是否完好，自然影響貨品保存的效率。最近有日本網友，做出故意能讓紙箱看起來像是破掉一樣的封箱膠帶，天才創意讓不少網友佩服。

總統賣薑母茶？他驚見「野生蔡英文」 萬人直呼：太像了

如果在路上看到神似蔡英文總統的人，相信許多人一定會多看好幾眼。有網友在臉書貼出一張照片，只見照片裡一名女子戴著口罩在煮薑母茶，但這名女子外型酷似小英總統，讓原PO看了也愣住，照片一上網就吸引逾萬人按讚點閱，許多人都直呼「太像了」。

媽看到胎兒超音波聯想到「他」 網笑翻：靠你維護世界和平

懷孕時除了做例行性檢查之外，還會照超音波來看看胎兒的發展和模樣，許多媽媽看到肚中小寶貝的照片時都會相當開心，但一名女網友看到超音波照片時只能苦笑，因為胎兒的模樣讓她戲稱簡直就像「鹹蛋超人」，網友們搞笑地說「維護世界和平靠他了」。

9年級敢衝出頭天...他反問7年級呢？ 網哭：剩房貸跟一身病痛

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」2字即可享全桌免費，但就有網友認為會去改名的很多都是9年級生、大學生，這也讓他不禁有感而發，表示「9年級生都出頭了，那7年級生到頭來剩什麼？」文章曝光後引起網友熱議。

改名要花1小時…她批鮭魚之亂「浪費行政資源」反遭嗆：沒讓他們加班

知名連鎖壽司店17、18日推出活動，只要姓名中含有與「鮭魚」同音同字者，即可享有免費優惠，引起全台一陣「鮭魚改名潮」。不過，一名自稱母親在戶政事務所工作的網友透露，其實改名作業相當耗時，讓她直言這項活動「非常浪費行政資源跟人力」，未料卻遭網友一面倒反嗆「這不就是工作？」、「有讓這些公務員加班嗎？」

6鮭魚男狂點餐卻「只吃一口」 店員怒：貪小便宜的嘴臉很醜陋

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」祭出諧音梗優惠，卻意外引爆「鮭魚之亂」，全台各分店湧現「鮭魚民眾」，但這對壽司郎員工而言卻是相當難熬，就有一名高雄店員抱怨，店裡來了一組6人鮭魚團，他們把菜單上的品項來回點了近20輪，但根本就只是試味道，造成一桌菜全浪費了，讓他憤怒直言民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。