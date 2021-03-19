9年級敢衝出頭天...他反問7年級呢？ 網哭：剩房貸跟一身病痛

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」2字即可享全桌免費，但就有網友認為會去改名的很多都是9年級生、大學生，這也讓他不禁有感而發，表示「9年級生都出頭了，那7年級生到頭來剩什麼？」文章曝光後引起網友熱議。

這名網友在PTT八卦板發文表示，最近一連串的新聞讓人感覺「9年級生出頭了」，他們懂吃懂玩又敢衝撞制度，一點都沒有當年7年級生的「草莓」形象，讓他不禁感嘆「7年級生現在應該漸漸成了小主管級別，到頭來7年級生剩下什麼？」文章一出立刻掀起網友熱議。

對於原PO提出的看法，許多網友就回應「若是回到20年前一樣啦，7年級年輕人也是玩爆」、「7年級有錢自己買來吃，不需要跟小朋友一樣」、「7年級玩爆的時候你還在游」、「7年級財務自由了好嗎？」、「7年級窮得只剩下錢而已」、「剩下一身病痛」、「7年級剩房貸啊」、「7年級專業背鍋啊，最近還要40歲教召」。

其中，也有許多網友對於大學生改名吃免錢壽司的作法感到不解，「改名吃鮭魚叫懂吃？貧窮真的限制了想像」、「年級的形象就...鮭魚啊」、「我還真不敢這樣丟臉，臉皮厚就是幸福」、「鮭魚名字用一輩子，這才叫敢作敢當」、「為了當免費仔改名字很值得驕傲嗎？」