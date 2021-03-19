6鮭魚男狂點餐卻「只吃一口」 店員怒：貪小便宜的嘴臉很醜陋

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」祭出諧音梗優惠，卻意外引爆「鮭魚之亂」，全台各分店湧現「鮭魚民眾」，但這對壽司郎員工而言卻相當難熬，就有一名高雄店員抱怨，店裡來了一組6人鮭魚團，他們把菜單上的品項來回點了近20輪，但根本就只是試味道，造成一桌菜全浪費了，讓他憤怒直言民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

一名自稱是高雄某分店的壽司郎員工透過臉書社團「靠北壽司郎」匿名PO文抱怨，他表示17日有6名男子組成「鮭魚團」到店裡用餐，但入座後瘋狂點餐，全部飲料點了一輪，「照輪點了15回到20回」，但最讓原PO生氣的反而是吃了一口就浪費，只是點來「試味道」，「點了拉麵、烏龍麵整碗只碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」。

原PO坦言除了浪費食物的行為之外，這6名男子點餐的態度更是讓人不爽，他痛批「改名鮭魚不是以為自己無比榮耀像貴賓一樣，點個餐在那邊狂按服務鈴，要求東要求西」。

壽司郎店員在活動這2天忙翻天，卻又遇上這群顧客，讓他忍不住大罵這一桌鮭魚團把現場弄得一蹋糊塗，讓工作人員非常難收拾，「透過這次活動，更清楚看見台灣人貪小便宜的醜陋嘴臉」。

「鮭魚之亂」從改名潮引爆至浪費食物的爭議，該臉書社團板主也發文坦言，在活動這2天，文章審核量爆增，當中不乏收費免單、糟蹋食物的抱怨文，看到本次活動遭到許多人濫用，板主特地向這2天有出勤的同仁喊聲「辛苦了！」也希望活動結束後，能讓此事件告一段落。