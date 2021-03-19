快訊

鮭魚「回流」！北市兩天52人改名 今已11人改回

日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是巧合！他觀察「改名的都是87到92年生」 網封：鮭魚世代

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友紛紛響應壽司郎活動，改名成「鮭魚」。圖翻攝自粉專「卡提諾狂新聞」
許多網友紛紛響應壽司郎活動，改名成「鮭魚」。圖翻攝自粉專「卡提諾狂新聞」

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」3月17日、18日祭出優惠，意外引爆全台「鮭魚之亂」，不過就有網友發現為了一頓免錢壽司而改名的「鮭魚民眾」，年紀多落在民國87至92年次，讓人不禁好奇為什麼都是這個年紀去改名？許多網友也忍不住替他們冠上「鮭魚世代」的另類稱號。

一名網友在PTT八卦板發文表示最近有一大堆人為了免費鮭魚壽司跑去改名，但仔細看了一下他們的身分證，卻發現「都還蠻年輕的」，讓他不禁好奇「為什麼改成鮭魚的都是民國87到92年出生的人？為什麼都是這個年紀去改名？」

依原PO的觀察可知，民國87年至92年出生的民眾年紀約落在18至23歲。文章一出隨即引起大批網友討論，網友們就認為「就滿20～出社會前啊」、「就是一群大學生啊」、「離開這個年紀就沒朋友能一起瘋了」、「大學生時間多，有膽子做瘋狂事啊」。

還有人戲稱他們是「鮭魚世代」，多數人紛紛笑回「以後這個區間就叫做鮭魚世代」、「鮭魚族，勤儉持家」、「再老一點，身體都不讓你暴飲暴食了」、「出來讓大家笑一個世代不如一個世代，但10年之後會有更狂的舉動，相信我！」、「笑我們老人也沒差，以後那群蠢蛋就是老鮭魚囉～」。

「鮭魚之亂」幾乎集中在大學生年紀，也讓不少網友也感嘆，「反過來看也可以說這個歲數以上的人身上背負太多東西」、「為了這種事改名有機會在職場上黑掉吧」、「上班族改名要通知公司，很麻煩，還有很多法律問題」、「因為86以上的就是開始當社畜了，沒那時間」、「出社會改名很多東西要動」、「剛成年可以自己決定改名，然後窮又沒什麼社會經驗，才會為了小錢隨便改名」。

PTT 壽司郎 鮭魚 大學生

延伸閱讀

想吃什麼就叫什麼，改名「鮭魚」還能後悔嗎？

「天下鮭心」瘋吃免錢壽司 台灣迷因梗圖連發：叫我鮭納王

免錢壽司吃飽了？ 換警遭殃：不要再問有沒有通緝犯叫鮭魚

改名享鮭魚大餐成報廢亂源？ 網痛批：免費可以浪費不行

相關新聞

6鮭魚男狂點餐卻「只吃一口」 店員怒：貪小便宜的嘴臉很醜陋

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」祭出諧音梗優惠，卻意外引爆「鮭魚之亂」，全台各分店湧現「鮭魚民眾」，但這對壽司郎員工而言卻是相當難熬，就有一名高雄店員抱怨，店裡來了一組6人鮭魚團，他們把菜單上的品項來回點了近20輪，但根本就只是試味道，造成一桌菜全浪費了，讓他憤怒直言民眾貪小便宜的嘴臉真的很醜陋。

不是巧合！他觀察「改名的都是87到92年生」 網封：鮭魚世代

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」3月17日、18日祭出優惠，意外引爆全台「鮭魚之亂」，不過就有網友發現為了一頓免錢壽司而改名的「鮭魚民眾」，年紀多落在民國87至92年次，讓人不禁好奇為什麼都是這個年紀去改名？許多網友也忍不住替他們冠上「鮭魚世代」的另類稱號。

妹妹寫功課「吸貓醒腦」效率高 網笑稱：會上台大！

許多人做事情時，在專注力到達一段時間後，便需要放鬆、轉移注意力以面對下一段衝刺。有女網友分享，因寫功課精疲力盡、眼神渙散的妹妹，竟抱起家中的貓咪哈尼大吸一口「貓氣」，便繼續埋頭苦幹，逗趣的畫面引起網友熱烈討論。

老公送衣服當情人節禮物 人妻試穿崩潰：真的很夭壽

情人節收到老公的禮物，本該是件浪漫的事，卻讓她哭笑不得！一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後，跟照片完全不同感覺，「很夭壽」，她並將照片公開，引起網友熱議。

清明祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」 結局曝光全網落淚

鄰近清明時節，許多人因上班、交通等因素考量，紛紛提前掃墓、祭拜祖先，以避開連假期間的擁擠人潮。有網友分享，家中準備了過世親友愛吃的食物準備祭拜，除了常見的蜜餞、威士忌外，甚至備滿一桌豐盛的麥當勞，原因曝光後令不少網友感動想哭。

進「待轉區」前要打什麼燈？ 答案揭曉讓人超意外

機車機動性強，對許多人來說方便又快速，因此在台灣密度相當高，而騎機車被戲稱為「人包鐵」也是因為當發生事故時，傷亡率比開車還高，因此對於機車族有許多的規範，例如在一些路口必須得依照規定二段式左轉，但到底在準備二段式左轉之前，應該要打哪個方向的燈來警示後方來車呢？就有網友在PTT提出這個疑問，沒想到多數人的答案讓人感到意外。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。