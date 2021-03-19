不是巧合！他觀察「改名的都是87到92年生」 網封：鮭魚世代

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」3月17日、18日祭出優惠，意外引爆全台「鮭魚之亂」，不過就有網友發現為了一頓免錢壽司而改名的「鮭魚民眾」，年紀多落在民國87至92年次，讓人不禁好奇為什麼都是這個年紀去改名？許多網友也忍不住替他們冠上「鮭魚世代」的另類稱號。

一名網友在PTT八卦板發文表示最近有一大堆人為了免費鮭魚壽司跑去改名，但仔細看了一下他們的身分證，卻發現「都還蠻年輕的」，讓他不禁好奇「為什麼改成鮭魚的都是民國87到92年出生的人？為什麼都是這個年紀去改名？」

依原PO的觀察可知，民國87年至92年出生的民眾年紀約落在18至23歲。文章一出隨即引起大批網友討論，網友們就認為「就滿20～出社會前啊」、「就是一群大學生啊」、「離開這個年紀就沒朋友能一起瘋了」、「大學生時間多，有膽子做瘋狂事啊」。

還有人戲稱他們是「鮭魚世代」，多數人紛紛笑回「以後這個區間就叫做鮭魚世代」、「鮭魚族，勤儉持家」、「再老一點，身體都不讓你暴飲暴食了」、「出來讓大家笑一個世代不如一個世代，但10年之後會有更狂的舉動，相信我！」、「笑我們老人也沒差，以後那群蠢蛋就是老鮭魚囉～」。

「鮭魚之亂」幾乎集中在大學生年紀，也讓不少網友也感嘆，「反過來看也可以說這個歲數以上的人身上背負太多東西」、「為了這種事改名有機會在職場上黑掉吧」、「上班族改名要通知公司，很麻煩，還有很多法律問題」、「因為86以上的就是開始當社畜了，沒那時間」、「出社會改名很多東西要動」、「剛成年可以自己決定改名，然後窮又沒什麼社會經驗，才會為了小錢隨便改名」。