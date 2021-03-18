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進「待轉區」前要打什麼燈？ 答案揭曉讓人超意外

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇在進入待轉區時，應該要打哪個方向的方向燈？ 聯合報系資料照片／記者洪肇君攝影
一名網友好奇在進入待轉區時，應該要打哪個方向的方向燈？ 聯合報系資料照片／記者洪肇君攝影

機車機動性強，對許多人來說方便又快速，因此在台灣密度相當高，而騎機車被戲稱為「人包鐵」也是因為當發生事故時，傷亡率比開車還高，因此對於機車族有許多的規範，例如在一些路口必須得依照規定二段式左轉，但到底在準備二段式左轉之前，應該要打哪個方向的燈來警示後方來車呢？就有網友在PTT提出這個疑問，沒想到多數人的答案讓人感到意外。

原PO以「二段式左轉要進待轉區到底要打什麼燈？」為題，表示這個問題困擾他很久，因為在路上常常看到有些機車族在準備進行二段式左轉時會打左轉燈，有的則是打右轉燈，甚至還有人連燈都不打，讓他不禁好奇想問「到底，二段式左轉要進待轉區，要打什麼燈？」

貼文引起眾人熱烈討論，「往那靠就打哪，很難理解？」、「當然是跟當下的行進方向相同啊」、「路口的我不會打，路邊的我會打右轉燈因為算路邊停車了」、「待轉區太靠內的我會靠在最右邊打左轉」、「『右轉燈先切，到路口轉完前關掉』選我正解」、「龍頭轉哪就打哪」、「要靠右或轉彎就打燈，提醒後方」、「左轉當然打左轉燈呀」。

不過多數人都直言不需要打方向燈，「如果已經在右側了，慢慢靠邊不打燈人家也知道你要停等，真的要打左轉人家也是知道你要兩段，但通常不用啦」、「通常是不用打燈，因為在之前就會騎到最右邊了」、「不用打，靠右慢行，政府解釋過了」、「不打燈，我之前也是看討論才知道的，宣導根本也沒做好」、「規定不用打燈，你打左打右出事了就是你的錯」、「亮煞車燈先減速啦，打什麼燈在那邊亂誤導」。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，機車應依標誌或標線之規定行駛，未依規定二段式左轉可處罰600元到1800元，但目前法規並沒有強制規定騎到待轉區要打方向燈，除非是變換車道才必須打方向燈。

PTT

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