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國軍裝甲車擦撞山壁！馬祖5官兵最新狀況曝光

妹妹寫功課「吸貓醒腦」效率高 網笑稱：會上台大！

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪哈尼陪著小主人做功課，溫馨畫面逗趣眾人。圖擷自哈尼vs瑪妮
貓咪哈尼陪著小主人做功課，溫馨畫面逗趣眾人。圖擷自哈尼vs瑪妮

許多人做事情時，在專注力到達一段時間後，便需要放鬆、轉移注意力以面對下一段衝刺。有女網友分享，因寫功課精疲力盡、眼神渙散的妹妹，竟抱起家中的貓咪哈尼大吸一口「貓氣」，便繼續埋頭苦幹，逗趣的畫面引起網友熱烈討論。

女飼主於臉書建立了一個粉絲專頁「哈尼vs瑪妮」，裡面的貼文時常釋出兩隻愛貓與兒女們的互動。其中有一篇貼文中貼出的照片十分逗趣，只見飼主女兒懷抱著家中的貓咪哈尼，牠睜著一雙厭世、無奈的眼神，陪伴著小主人一同寫作業，每當小主人感到疲憊時，便抱緊哈尼大吸一口氣，接著精神百倍的繼續用功，令飼主詼諧表示，「忍耐一下！姊姊作業就快寫好了。」

當飼主將照片轉發《貓咪也瘋狂俱樂部》後，留言區蓋起高樓，「那個眼神XD再忍耐一下」、「貓咪真的好可愛，牠的眼神好無奈」、「邊寫邊吸有助於分數提升」、「看來以後工作也這樣做，效率立馬提高百分之一萬！」、「小時候有養貓的話，說不定現在台大畢業！」、「桌上還放了兩顆山竹！」。

原PO也補充，「哈尼其實已經非常習慣，除非牠有其他事要做，不然基本上都乖乖坐在妹妹懷裡」，平時不光是做功課，就連小主人練琴、睡覺也能看到哈尼與瑪尼的可愛身影。

哈尼與瑪妮可愛的身影充斥在家中每個角落。圖擷自哈尼vs瑪妮
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