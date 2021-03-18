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老公送衣服當情人節禮物 人妻試穿崩潰：真的很夭壽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後卻讓她哭笑不得。 示意圖／ingimage
一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後卻讓她哭笑不得。 示意圖／ingimage

情人節收到老公的禮物，本該是件浪漫的事，但卻讓她哭笑不得！一名人妻在臉書社團《爆怨公社發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後，跟照片完全不同感覺，她覺得「很夭壽」並將照片公開，引起網友熱議。

原PO發文指出，老公是用網購買衣，看到照片的當下她就暈了，因為根本不是自己的穿衣風格，後來衣服送到後，她也立馬試穿，「結果真的很夭壽，穿起來跟照片完全不一樣」、「下次能不能給我錢，我自己買啊？」並Hashtag「我要寫個慘字」。

原PO也補充，以前會穿類似的衣服，但生完小孩之後變胖，就喪失信心了，發文純屬博君一笑，沒有要嫌棄的意思。她也公開自己日常的穿搭，跟大家分享。

對此，網友暖心鼓勵其實老公送的衣服還滿不錯的，「可能是看不習慣，很好看的」、「覺得老公滿會挑選衣服」、「反而是妳本來的穿著，真的不行」；也有人幽默表示，衣服好看是好看，但如果換成現金的確更棒。

老公送的衣服。 圖擷自《爆怨公社》
老公送的衣服。 圖擷自《爆怨公社》

讓人妻認為，跟模特兒穿起來完全是不同感覺。 圖擷自《爆怨公社》
讓人妻認為，跟模特兒穿起來完全是不同感覺。 圖擷自《爆怨公社》

不過網友認為，老公送的衣服比人妻過去的穿搭好。 圖擷自《爆怨公社》
不過網友認為，老公送的衣服比人妻過去的穿搭好。 圖擷自《爆怨公社》

人妻也透露自從生完小孩後，漸漸變得對身材沒自信。 圖擷自《爆怨公社》
人妻也透露自從生完小孩後，漸漸變得對身材沒自信。 圖擷自《爆怨公社》

原PO過去穿搭。 圖擷自《爆怨公社》
原PO過去穿搭。 圖擷自《爆怨公社》

爆怨公社 網購 情人節

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