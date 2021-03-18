老公送衣服當情人節禮物 人妻試穿崩潰：真的很夭壽
情人節收到老公的禮物，本該是件浪漫的事，但卻讓她哭笑不得！一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後，跟照片完全不同感覺，她覺得「很夭壽」並將照片公開，引起網友熱議。
原PO發文指出，老公是用網購買衣，看到照片的當下她就暈了，因為根本不是自己的穿衣風格，後來衣服送到後，她也立馬試穿，「結果真的很夭壽，穿起來跟照片完全不一樣」、「下次能不能給我錢，我自己買啊？」並Hashtag「我要寫個慘字」。
原PO也補充，以前會穿類似的衣服，但生完小孩之後變胖，就喪失信心了，發文純屬博君一笑，沒有要嫌棄的意思。她也公開自己日常的穿搭，跟大家分享。
對此，網友暖心鼓勵其實老公送的衣服還滿不錯的，「可能是看不習慣，很好看的」、「覺得老公滿會挑選衣服」、「反而是妳本來的穿著，真的不行」；也有人幽默表示，衣服好看是好看，但如果換成現金的確更棒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言