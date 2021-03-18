清明祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」 結局曝光全網落淚

鄰近清明時節，許多人因上班、交通等因素考量，紛紛提前掃墓、祭拜祖先，以避開連假期間的擁擠人潮。有網友分享，家中準備了過世親友愛吃的食物準備祭拜，除了常見的蜜餞、威士忌外，甚至備滿一桌豐盛的麥當勞，原因曝光後令不少網友感動想哭。

一名網友於《Dcard》上發文分享，今年是爺爺第一個清明節，家人討論該準備哪些爺爺平日裡喜愛吃的東西，例如蜜餞、麻荖，或是威士忌，正當大夥拿不定主意時，年幼的弟弟卻說「爺爺喜歡吃麥當勞，爺爺每次都會叫我陪他一起去吃！」，正當大家一頭霧水時，父親卻示意原PO去訂麥當勞。

最後當一切祭拜結束時，父親給了弟弟兩枚十元硬幣，讓其詢問爺爺是否有吃飽，弟弟隨即拿起硬幣衝到神明桌前說道「爺爺，你有沒有吃飽？我今天很乖哦，大家都不知道你喜歡吃甚麼，只有我知道，你最喜歡吃麥當勞了」，接著將硬幣拋向空中，擲出聖筊。

看著弟弟的笑顏，原PO感慨「弟弟啊，真的不知道你是最懂爺爺還是最不懂爺爺的人呢。爺爺，希望你保佑弟弟平平安安健健康康的長大，我想您了」。

文章發布後，網友紛紛留言表示「這有洋蔥…」，「其實是爺爺生前知道弟弟愛吃才會要弟弟陪他去吃…好感人啊」、「是洋蔥，這篇文加了洋蔥」、「看完有點想哭」、「原PO的故事跟我有點像，小時候上學前爺爺都會塞一條或半條口香糖給我，後來每年拜爺爺的時候，我還是會偷偷塞口香糖上供桌，告訴他我還記得這個小默契」。