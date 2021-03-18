快訊

國軍裝甲車擦撞山壁！馬祖5官兵最新狀況曝光

清明祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」 結局曝光全網落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
祭拜桌上出現麥當勞，結局曝光網友直呼感人。圖擷自Dcard
祭拜桌上出現麥當勞，結局曝光網友直呼感人。圖擷自Dcard

鄰近清明時節，許多人因上班、交通等因素考量，紛紛提前掃墓、祭拜祖先，以避開連假期間的擁擠人潮。有網友分享，家中準備了過世親友愛吃的食物準備祭拜，除了常見的蜜餞、威士忌外，甚至備滿一桌豐盛的麥當勞，原因曝光後令不少網友感動想哭。

一名網友於《Dcard》上發文分享，今年是爺爺第一個清明節，家人討論該準備哪些爺爺平日裡喜愛吃的東西，例如蜜餞、麻荖，或是威士忌，正當大夥拿不定主意時，年幼的弟弟卻說「爺爺喜歡吃麥當勞，爺爺每次都會叫我陪他一起去吃！」，正當大家一頭霧水時，父親卻示意原PO去訂麥當勞。

最後當一切祭拜結束時，父親給了弟弟兩枚十元硬幣，讓其詢問爺爺是否有吃飽，弟弟隨即拿起硬幣衝到神明桌前說道「爺爺，你有沒有吃飽？我今天很乖哦，大家都不知道你喜歡吃甚麼，只有我知道，你最喜歡吃麥當勞了」，接著將硬幣拋向空中，擲出聖筊。

看著弟弟的笑顏，原PO感慨「弟弟啊，真的不知道你是最懂爺爺還是最不懂爺爺的人呢。爺爺，希望你保佑弟弟平平安安健健康康的長大，我想您了」。

文章發布後，網友紛紛留言表示「這有洋蔥…」，「其實是爺爺生前知道弟弟愛吃才會要弟弟陪他去吃…好感人啊」、「是洋蔥，這篇文加了洋蔥」、「看完有點想哭」、「原PO的故事跟我有點像，小時候上學前爺爺都會塞一條或半條口香糖給我，後來每年拜爺爺的時候，我還是會偷偷塞口香糖上供桌，告訴他我還記得這個小默契」。

麥當勞 清明節 Dcard

延伸閱讀

快30歲仍堅持不考「機車駕照」！ 她曝理由 網讚：正確的選擇

女逛好市多被搭訕！一句「請三思」秒退2雷物 網：遇到好心人

外送員取餐「喊這句」老闆娘一聽暴怒！網揭關鍵：難怪會生氣

無視結帳排長龍！阿婆攔截收銀台猛問話 她一席話逼退獲讚聲

相關新聞

妹妹寫功課「吸貓醒腦」效率高 網笑稱：會上台大！

許多人做事情時，在專注力到達一段時間後，便需要放鬆、轉移注意力以面對下一段衝刺。有女網友分享，因寫功課精疲力盡、眼神渙散的妹妹，竟抱起家中的貓咪哈尼大吸一口「貓氣」，便繼續埋頭苦幹，逗趣的畫面引起網友熱烈討論。

老公送衣服當情人節禮物 人妻試穿崩潰：真的很夭壽

情人節收到老公的禮物，本該是件浪漫的事，卻讓她哭笑不得！一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文指出，老公在情人節送了衣服給她，想不到試穿後，跟照片完全不同感覺，「很夭壽」，她並將照片公開，引起網友熱議。

清明祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」 結局曝光全網落淚

鄰近清明時節，許多人因上班、交通等因素考量，紛紛提前掃墓、祭拜祖先，以避開連假期間的擁擠人潮。有網友分享，家中準備了過世親友愛吃的食物準備祭拜，除了常見的蜜餞、威士忌外，甚至備滿一桌豐盛的麥當勞，原因曝光後令不少網友感動想哭。

進「待轉區」前要打什麼燈？ 答案揭曉讓人超意外

機車機動性強，對許多人來說方便又快速，因此在台灣密度相當高，而騎機車被戲稱為「人包鐵」也是因為當發生事故時，傷亡率比開車還高，因此對於機車族有許多的規範，例如在一些路口必須得依照規定二段式左轉，但到底在準備二段式左轉之前，應該要打哪個方向的燈來警示後方來車呢？就有網友在PTT提出這個疑問，沒想到多數人的答案讓人感到意外。

雞排「先剪後炸」令他氣憤不已 內行曝解答：這樣才會熟！

台灣美食小吃遍布大街小巷，其中最不容忽視的就是現炸雞排，熱騰騰起鍋的雞排香味四溢，深受民眾喜愛。有網友則抱怨，買雞排最怕遇到「先剪後炸」，他認為剪後再下鍋油炸會導致雞肉口感乾硬，令他直呼「超火大！」

為何捷運「文湖線」車廂不相通？ 內行揭背後關鍵

對於許多人而言，捷運運輸系統是不可或缺的，四通八達的線路給通勤族帶來極高的便利性。但有些捷運路線車廂規格不同，就有網友提出疑惑，「為何捷運『文湖線』的車廂是不相通的？」，有內行人揭開背後關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。