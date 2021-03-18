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常收到長輩「早安圖」讓人厭煩？ 網分析背後原因「有洋蔥」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友常常收到長輩傳送的「早安圖」，讓他好奇為什麼年輕人都不喜歡收到這樣的訊息。 圖／ingimage
有網友常常收到長輩傳送的「早安圖」，讓他好奇為什麼年輕人都不喜歡收到這樣的訊息。 圖／ingimage

現在智慧型手機越來越普及，不論大人小孩都人手一機，長輩們也跟上潮流學習使用，但許多人都抱怨常常收到家中爸媽傳送的「早安圖」，讓他們不堪其擾。有網友貼文表示，一大早媽媽的手機就不斷收到這些圖，讓他好奇想問「為何年輕人討厭早安圖？

原PO在PTT寫道清晨5點多，媽媽的手機就不斷地「叮咚叮咚」發出訊息聲，打開一看竟然都是「早安圖」，讓他佩服的是這些圖都沒有重複，「是不是有軟體可以搭配圖產生？」原PO不解地說「其實早安圖還算正面，對吧？不知道為啥現在好像變成跟老人臭一樣的存在」。

貼文引起鄉民們的熱議，「我媽還會自己拍照自己修來傳給朋友」、「我記得社區好像都有老人手機課在教這些的樣子」、「感覺老人比年輕人還會製圖」、「我每天收不完耶，看久了真的煩」、「就長輩打早安招呼的方式，但年輕人理解為那只是複製貼上」、「沒有任何意義，還害我點進去看」、「主要是文字顏色和排版太醜，沒有平安喜樂，反而是煩躁+往生的感覺吧」。

還有網友分析長輩這樣做其實有洋蔥，「長輩傳這種圖不是要確認對方怎樣，是要證明自己還存在，然後只要有人傳，大家就開始傳，是因為他們會覺得不回應是很失禮的事」、「我爸過世後媽媽獨居，所以要求她每天傳早安晚安圖，表示她平安，還教了她很久」、「不會啊，算長輩一種表達關心的方式，蠻可愛的。長輩一個一個離開人世你就知道珍貴了」。

長輩圖 PTT 智慧型手機

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