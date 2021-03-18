雞排「先剪後炸」令他氣憤不已 內行曝解答：這樣才會熟！

台灣美食小吃遍布大街小巷，其中最不容忽視的就是現炸雞排，熱騰騰起鍋的雞排香味四溢，深受民眾喜愛。有網友則抱怨，買雞排最怕遇到「先剪後炸」，他認為剪後再下鍋油炸會導致雞肉口感乾硬，令他直呼「超火大！」

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他非常喜歡吃現炸雞排，但卻十分討厭「先剪後炸」的店家。有次原PO到一家未曾購買過的雞排店消費，已先跟老闆備註「不要剪、切」，不料等候時卻驚見老闆將下鍋的雞排拿起來剪了一刀再放回去炸，只為了讓雞排快一點熟。對此，原PO氣憤的表示「可以還我完整的雞排嗎？你這一刀剪下去，沒聽到雞排在哭泣嗎？」

網友們紛紛留言表示認同，「我也很討厭剪雞排，真的很難吃」、「我也不喜歡雞排被剪」、「每次看老闆一刀剪下去我心也跟著碎了」、「我心中也曾經有這樣的想法」、「雞排真的要吃完整的才爽」、「看到雞排剪下去瞬間崩潰」。

但有內行網友出面解釋，「帶骨的雞排不容易熟」、「有骨頭的那邊本來就要剪開，不然肉熟了，有骨頭那邊還沒熟」、「剪了比較不會有不熟和血水的問題啊…而且比較快是真的，不然客人那麼多，有的都很不耐煩等很久，不然我會請他吃生的！」、「最基本的都是剪骨頭的地方吧，有些骨頭的肉比較厚，把油灌進去才會熟」。