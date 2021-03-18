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為何捷運「文湖線」車廂不相通？ 內行揭背後關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO認為文湖線的「不相通車廂」，對乘客而言不太友善。本報資料照片
原PO認為文湖線的「不相通車廂」，對乘客而言不太友善。本報資料照片

對於許多人而言，捷運運輸系統是不可或缺的，四通八達的線路給通勤族帶來極高的便利性。但有些捷運路線車廂規格不同，就有網友提出疑惑，「為何捷運『文湖線』的車廂是不相通的？」，有內行人揭開背後關鍵。

一名網友於《PTT》上發文分享，台北捷運分布主要有五大路線，板南線、淡水信義線、中和新蘆線、松山新店線及文湖線等，其中又以文湖線較為特殊，以提供中運量需求的不相通車廂為主，其餘四條路線皆為提供高運量的聯通車廂。原PO認為不相通車廂較不方便，在尋找位子上也有困難，因而感到好奇「為何捷運「柵湖線」的車廂要設計成不相通的啊？有人知道嗎？」

文章發布後，有內行網友直指關鍵，「運量、轉彎及車廂是重要考量」，「沒那麼多人搭，車廂那麼長，那麼多節，是浪費，且因為受限於原有的建築物，有些路段幾乎都九十度的在轉彎，車廂太長會轉不過去，節數太多會影響轉彎速度。以不考慮系統跟軌道、車廂寬度來講。如果把板南線的車廂放到木柵線跑，遇到大彎它就會卡住了」。

也有網友提出見解，「早期沒有想到這麼多人」、「這種不連通車廂轉彎半徑可以更小」、「松機到復興北路有個大彎，連結車廂可能過不去」、「那時候能啟用就很不得了，誰管你車廂貫不貫通」。

捷運 PTT

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