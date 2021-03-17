客上門直喊「4字」阿姨秒懂 全網暴動：這是奇怪魔力！

台灣對於早餐店的飲食習慣，並不侷限於特定的種類，不僅有像是有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等，讓民眾每天都有不一樣的早餐可以選擇。有網友分享，他每次去早餐店買早餐時，發現只要有熟客上門，喊道「阿姨，一樣」，不久後老闆娘就會端上美味的餐點，讓他不禁直呼「早餐店阿姨都很厲害」。

一名網友於《爆廢公社二館》上發文分享，他在早餐店用餐時，觀察到一個特別的景象，每當熟客上門，向店內大喊「阿姨，一樣！」，阿姨也立刻回覆一聲「好！」，但卻不用額外詢問客人要吃什麼，就知道對方習慣點的餐點。過不了多久，熟客們熱騰騰的早餐就上桌了。「阿姨的驚人記憶力」令原PO令他十分佩服，直呼「早餐店的阿姨都很厲害」。

網友紛紛留言表示，「這是與早餐店阿姨們的專屬默契」，「我還來不及開口點餐，老闆就說 『一樣齁』，這是熟客專屬的默契」、「真的，早餐店的人記憶都好好」、「已經吃到不用點餐，會默默上菜了…忘了帶錢還能賒帳」、「連家人的口味都一清二楚，只要說幫誰誰誰買就可以了，比寫紙條還快」、「到了早餐店都有一種奇怪魔力，好像只能一樣」。

有同行留言表示，「服務業不是你想的那麼簡單！」，「餐飲業才會的特殊技能，我之前上班的地方有外送，已經練到聽聲音就知道對方是誰，外送地址在哪裡」、「正常，習慣了」「做吃的老闆記憶力超強，幾乎都記得客人的點餐」、「我自己是做餐飲的，都點一樣餐的客人很容易被記得」、「超商店員看到我直接開始煮咖啡，看到櫃檯人多會叫我先去逛一下，另一家超商店員則直接拿包裹出來」。