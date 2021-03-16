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搭客運驚見冷氣出風口被貼這一物 網友讚嘆「生活智慧王」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友搭客運時，意外發現座位上方的出風口被貼了一片衛生棉。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
一名網友搭客運時，意外發現座位上方的出風口被貼了一片衛生棉。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

常搭客運的民眾多少都有遇過車裡空調很冷的經驗，如果座位正對出風口更會冷到皮皮挫，一名網友今（16）日在臉書上PO出一張照片，只見客運的冷氣出風口被貼了一片衛生棉，讓他看了超傻眼，照片一出也引來熱議，網友們讚嘆真的是「生活智慧王」。

通常在客運上的冷氣出風口都可以調整方向，也能關閉出風口，但從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，座位上方的空調被貼了一片衛生棉，大小剛好蓋住出風口。原PO寫道「剛坐下，一抬頭就看到前一位乘客用這玩意兒來擋冷氣出風口…真的實在…」，可見這樣的情況讓他看了也很傻眼。

照片一出也引來許多討論，「好聰明」、「生活智慧王啊」、「覺得很有創意」、「不一定是前乘客啊，說不定這個出風口有問題，公司臨機應變」、「直接乾淨過濾空氣」、「又一新功能展示」、「效用最大化」、「大小剛好！學起來」。

還有其他人分享其他功用，「至少吸水性強！再也不用擔心被水滴到」、「應該有漏水吧」、「這樣就不會滴冷氣水了」、「超實用，貼在鞋裡吸汗防臭還可隨時更換，貼在衣領可防汗漬」、「行軍必備利器，放鞋底超吸汗」。

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