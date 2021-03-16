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他搭高鐵遭陌生男討票根 網揭「暗黑商機」：一堆人搶著買

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子搭高鐵出站時被2名陌生男子討票根，讓他不禁納悶「還有什麼額外的優惠嗎？」 圖／本報資料照片
一名男子搭高鐵出站時被2名陌生男子討票根，讓他不禁納悶「還有什麼額外的優惠嗎？」 圖／本報資料照片

有人會將高鐵票根留下來換取免費搭乘接駁車，但除此之外還有什麼優惠？日前就有一名網友搭乘高鐵出站後被2名陌生男子詢問並索取高鐵票根，讓他不禁納悶「到底有什麼額外優惠？」貼文曝光後，許多網友一看紛紛點出「暗黑商機」。

原PO在臉書社團「爆廢二公社」發文表示，他搭捷運到高鐵站出站後，立刻有2名陌生男子將他攔下，詢問是否有不要的高鐵票根可以給他們，但明明對方手中已經有不少高鐵票根，讓他不禁好奇「持高鐵票根除了可以免費搭接駁車之外，還有什麼額外的優惠嗎？」

貼文曝光後引起許多網友討論，其中就有網友曝光票根的其他用途，有人就指出很多人拿來向公司「報帳」，其實在購物平台上也可見高鐵票根公開出售，依行駛距離開價30元至250元不等，且購買人數甚至飆破千人，可見已是常見的消費「商品」。

許多網友紛紛留言表示，「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣」、「真的什麼錢都有人賺」、「連這個都能有商機，太強了吧！」

在購物平台上有許多賣家出售高鐵票根，售價依行駛距離開價30元至250元不等，買家人數更飆破千人。圖擷自蝦皮購物平台
在購物平台上有許多賣家出售高鐵票根，售價依行駛距離開價30元至250元不等，買家人數更飆破千人。圖擷自蝦皮購物平台

爆廢公社 高鐵

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