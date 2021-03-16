IKEA吸人潮誰還去傳統傢俱行？ 網：這區多傳統店面 沒在怕的

主打平價傢俱和北歐設計感的IKEA敦北店宣布4月26日將熄燈，結束23年的營業歲月，讓跟隨IKEA一起成長的台北市民直呼可惜，雖然新店和內湖也將有IKEA分店，但不如敦北店這麼這麼容易親近。有網友則好奇本土的傢俱行在IKEA、HOLA這種大型傢俱量販店夾擊下是如何生存的。

原PO在PTT八卦版貼文表示，自己小時候沒進過傢俱行，成長過程中也「只有上網買過一個木板桌跟電腦椅」，至於沒逛過傳統傢俱行的原因是，傢俱沒標價也不知道行情，所以難比價；另一原因是膽小，不敢進去看。

反觀，IKEA或是HOLA這種大型傢俱量販店，逛起來沒什麼壓迫感，賣場還會把傢俱組裝整體設計給客人參考，店內的顧客也不限年輕人，也有全家老小一起來逛、買傢俱、吃美食，結帳區滿滿的都是人。

原PO表示，傳統的傢俱行還是有人去參觀選購，但仍好奇一問「頂級傢俱屬於有錢人的市場，肯定不受影響，但中低端的市場，有被這些傢俱量販店吃光光嗎？」

PO文貼出馬上就引起兩派網友論戰，力挺的網友表示「買IKEA很好啊，價格透明就是爽」、「早就不去什麼傳統家具行了，IKEA設計感好價格又透明」、「IKEA傢俱要挑，有些還蠻耐用的」，反對派留言回應「木板很不行，我爸木匠看都不想看」、「沒有，IKEA的太不耐用了」。

至於傳統傢俱行，有網友表示「價格不透明就是缺點」、「傳統傢俱宰一隻羊就可以過一季了」、「傳統傢俱就是貴又醜，只會注重沙發床墊」、「傳統傢俱行良莠不齊，有些又很會唬人，設計萬年不變」，不過也有網友表示「有些傳統家具行的東西還比較便宜」、「找藤製、實木製的椅子才會去傳統傢俱行」，更有網友剖析說「五股一堆傳統店面沒在怕的」、「客群不一樣」、「傳統傢俱行只能往頂級客層發展」。