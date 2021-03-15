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結帳買鳳梨！全聯收銀員廣播喊1句 全場詫異：大開眼界了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友去全聯買鳳梨，並拜託店員幫忙削皮，沒想到店員按下廣播鍵說的這句話，卻讓所有人笑翻。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
有網友去全聯買鳳梨，並拜託店員幫忙削皮，沒想到店員按下廣播鍵說的這句話，卻讓所有人笑翻。圖翻攝自臉書社團「爆廢1公社」

中國大陸自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，讓台灣民間掀起一陣「買鳳梨挺農民」的風氣。近日有一名網友去全聯買鳳梨，結帳時請店員「代削皮」，沒想到下一秒店員立刻按下廣播鍵，向全店同仁喊話「請支援削鳳梨」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，以前常會聽到全聯廣播系統喊「請支援收銀」，如今不同了，如果有民眾買鳳梨要求「幫忙削皮」，收銀員就會按下廣播鍵，改喊「請支援削鳳梨！」，原PO也幽默地說道，「如果找了一群朋友...各買一顆！分開結帳！她會廣播很多次嗎？」

貼文曝光，引起許多網友紛紛留言，「全聯收銀員，需要削鳳梨啊？大開眼界！」、「全聯開始走向7-11的後路了」、「服務有這麼好喔」，但也有不少人訝異全聯有「代削皮」服務，「第一次知道全聯可以削鳳梨」、「什麼全聯可以削鳳梨，第一次聽到」。

另外，過去也有網友突然被店員問「鳳梨要削嗎」，由於網友初次聽到便好奇問對方，「你們有幫忙削鳳梨？」，店員解釋這項服務一直都有，如果需要可以告知，他聽完回答驚呼「10幾年來第一次被問」。

對此，根據「三立新聞」報導，全聯為了推廣多吃水果的理念，過去就有幫忙削水果的服務，但前提要看各家門市的人力，如果人力足夠、消費者也有需求的話，就會協助削水果。

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