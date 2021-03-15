「妳的牛排坐上船了」外送員接小琉球訂單 奇葩經歷笑翻網友

近年美食外送平台興起，許多人看中懶人商機，紛紛投入外送員行列，也發生許多奇葩事件。近日有一名外送員接到「小琉球」訂單，客人表明不用買票，還指定餐點要放在某班船。最後餐點竟然「飄洋過海」去了小琉球，順利送達到民眾手上，貼文曝光後，引發網路熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，外送員朋友接到一個牛排外送訂單，被客人指定送到「東港碼頭（東琉線）」，還一定要是13:30的泰富航班，朋友接到訂單，連忙在13:17取餐，趕往碼頭。

原PO接著表示，朋友抵達碼頭售票口後，打電話告知客人，沒想到客人說「你直接騎進去找那班船，把餐點放上船就好了，不用買票！」，朋友雖然一頭霧水，但還是照著要求做，引來船務人員詢問「誰訂的？」，朋友只好如實說明，船務人員則回應「賀啦！你放著啦！叫客人船到港記得來拿！」

原PO說道，最終朋友順利將客人的牛排送上船，也打電話向客人做最後的確認，「小姐，請問妳在小琉球嗎？」，對方則回「嗯～對啊！」，朋友則提醒「妳的餐坐上13:30的船了，記得取餐喔」，原PO聽完朋友的經歷笑翻，直呼外送「好強大啊」，並表示這位客人在小琉球應該很有名，報名字就可以上船。

貼文曝光後，隨即引起網友熱議，紛紛留言「笑死欸，餐點還搭船」、「好猛，可是這餐過去都冷掉了吧」、「這個外送我一定多給小費！」、「這好酷啊，船務人也真好」、「說不定是船長家人訂的，一般人這樣要求肯定打槍」、「那位小琉球客人，快點現身告訴我們，妳的餐有順利拿到嗎，過鹹水的餐484吃起來更美味」。