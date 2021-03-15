家門口「長出高麗菜＋地瓜」 他揭露神祕天使讓眾人羨慕

遠親不如近鄰，好鄰居是可遇不可求的，有網友分享，近日大門莫名其妙「長出5顆高麗菜」，今天又「長出一箱地瓜」，他疑惑表示，「我記得我沒種啊」，接著才想起可能是親愛的鄰居所贈。其他網友也相當羨慕，直言「你家門口是開心農場」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日家門口莫名其妙長出5顆高麗菜、一箱地瓜，他疑惑表示「我記得我沒有種啊」。接著他才想起，「親愛的鄰居一定是你，你都悄悄的來又悄悄的走，至少讓我跟你說聲謝謝你啊」，他也補充「不是只給我，別人家也有」。

該篇貼文吸引上萬人按讚，有人留言「現在好鄰居真的很少了」、「超好人緣呢」、「千金難買好鄰居啊……您們家上輩子燒的定是叩媳牌蚊香」、「如此好的鄰居要珍惜喔」、「這樣可以省點荷包，畢竟東西都物價上漲了」。

也釣出不少網友分享自己的故事跟建議「我們家也是這樣～鄉下人很熱情」、「我的是香蕉」、「他種的菜都好漂亮，或許做成泡菜、煮地瓜糖，回送給他」。

網友分享鄰居都會默默放蔬菜水果在家門口。圖／取自 臉書