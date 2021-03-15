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外送單備註跳針寫3次！店家崩潰看超久：很燒腦怕給錯

聯合新聞網 / 綜合報導
店家貼出外送單，崩潰說「超燒腦」。圖／取自臉書
店家貼出外送單，崩潰說「超燒腦」。圖／取自臉書

外送平台崛起，消費者可透過備註客製化商品，相當方便，不過有時候因為只有文字，容易造成雙方誤會。有鹽酥雞商家抱怨，近日一名叫了外送的消費者在備註重複三次一樣的內容，他卻花了很多時間重複確認，就怕不符合消費者的要求，他崩潰喊「標點符號是不會好好用嗎？」

一名網友近日在臉書「爆廢公社2館」上貼出一張外送單，備註欄上寫著「只要食品，九層塔，胡椒粉～～～其他配料都不要，感恩！！！」且同樣一段話重複寫了3次，讓他看得一頭霧水。

該網友表示，「這張單讓我們花了些時間，一直重複讀，很燒腦，就怕用錯，基本上我們外送單是完全沒在給九層塔，但還是不能理解，他到底是要胡椒，還是不要胡椒？」

該網友說，「請問你們看到這備註，會理解成原味，還是要胡椒、九層塔？這兩字『食品』認真覺得多餘，應該是常被別人送錯，不然為什麼要重複3遍？」

其他網友也表示「好難懂」、「很燒腦」、「我猜客人的意思就是鹽酥雞、九層塔、胡椒粉都要，其他配料都不要，我只能說標點符號弄錯很笨」、「他的國文老師會哭」、「很重要所以說三次」。

爆廢公社

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