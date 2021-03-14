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頂樓驚見怪手！他疑惑「怎麼上去的」 內行抖真相

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友驚見一輛怪手停在頂樓，不解到底是如何上去的？圖／翻攝自爆廢1公社
有網友驚見一輛怪手停在頂樓，不解到底是如何上去的？圖／翻攝自爆廢1公社

無論是蓋房子或拆房子，我們經常會看到怪手（挖土機）的身影。然而，近日一名男網友路過一處正在進行拆除作業的舊樓房，赫見一輛怪手停在頂樓，因此不解到底是如何上去的？引來許多網友解答真相。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，只見公寓頂樓竟然有一輛綠色怪手，約在5、6層樓的高度，看起來正在拆除舊樓房，這也讓原PO不禁疑惑「ㄟ⋯⋯它是怎麼上去的？」

照片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言笑說「坐電梯上去的啊」、「應該是爬樓梯上去的」、「搭直升機上去的」、「拆零件一個一個搬上去組起來的」、「當然是工人合力抬上去啊」。

還有內行網友解答，怪手其實是用「吊車」整台吊上去的，由上而下一層一層拆下來，最後才回到地面，「請全吊車吊上去的，全吊車有20-120噸，吊個小乖乖還是120的怪手，哪有什麼問題」。

爆廢公社

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