別亂撩！1要求讓闆娘甜笑「搖15秒」 男火燒屁股急喊：我錯了

沒事別亂撩！一名網友去買鹽酥雞吃，因為要求餐點要跟「老闆娘」一樣辣，想不到就此成為「禍端」。只見老闆娘狂撒辣椒粉，大約過了15秒才收手，讓原PO看得目瞪口呆，他也連忙意識到自己禍從口出，直呼恐怕真的得「火燒屁股」了。

原PO今（14）日在臉書社團《爆廢1公社》發文，描述自己去買鹽酥雞的過程，當老闆娘詢問他是否要加辣時，原PO回答要辣，而且要「跟妳一樣辣」，狂撩老闆娘。

想不到老闆娘不是省油的燈，只見她露出一抹微笑，拿著辣椒粉，撒了大概15秒，讓原PO立刻後悔直呼，「對不起，我錯了，老闆娘」。他將整段故事PO上網並Hashtag「火燒屁股」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛笑說，「樓主明天屁股要開花了」、「好好笑，真可愛」、「敢調戲老娘！」、「老闆娘辣到翻掉的概念」、「真的不要挑釁老闆娘，老闆娘表示：辣死你」；也有留言說，以後想要吃很辣，就可以靠這招。