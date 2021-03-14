不藏私分享「台北大峽谷」 畫面曝光網笑：害我認真看完

傳說中的照「騙」！美國大峽谷國家公園被譽為世界七大奇景之一，壯闊美景讓人看了流連忘返，然而有網友日前分享「台版大峽谷」，並特別打上秘境2字，沒想到真相曝光全場笑瘋。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出台北大峽谷的照片，並標記台北景點、網紅打卡點、台灣之美、台灣美景、網美景點、我愛台灣等熱門標籤，畫面中可見，綠色森林和岩石峭壁等景致盡收眼底，乍看之下和美國大峽谷真有幾分相似。

不過，當鏡頭拉高才發現台版大峽谷，其實是發霉的「機車坐墊」，視覺效果讓人第一眼信以為真，影片在網上曝光，網友紛紛留言直呼，「超強美景，不拉遠還以為真的在台北」、「我以為是真的，害我還在想在哪邊」、「不得不說手機畫素很好，拉這麼近還能這麼清楚」、「哈哈，我家巷口也有台北大峽谷」、「這運鏡騙到我了」。