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「你超速，爽國庫」超好笑國道標語出自誰手？ 網曝正解

聯合新聞網 / 綜合報導
國道近年常出現直白警語，警惕駕駛人。 圖擷自《爆廢公社》
國道近年常出現直白警語，警惕駕駛人。 圖擷自《爆廢公社》

您有這樣的經驗嗎？某部電影或是廣告，有那麼一句台詞在心中留下深刻的印象。近日就有網友分享總是能讓他會心一笑的「幾句話」，特別的是這不是什麼戲劇台詞，而是「國道標語」，他也好奇這些創意「到底都是誰想的？」引起網友討論。

原PO在PTT以「國道標語到底都誰想的」為題發文，表示每次看到國道標語都覺得很好笑，像是「你超速，爽國庫」、「喝得醉醉，撞得碎碎」、「寧可晚到，不要不到」、「疲勞又駕駛，醫院近咫尺」、「疲勞駛車（台語，開車之意），回不了家」等，都讓人印象深刻。

對此，有網友也貢獻標語，「雨天開頭燈，點亮光明燈」、「開車酒駕，老婆改嫁」、「不繫安全帶，小孩沒人帶」、「人有社交距離，車有安全距離」；也有人認為這樣的標語簡單又好笑，更能夠記在心裡。

然而，這些國道標語究竟是出自誰的手呢？有網友提供正解，其實在網路節目「木曜4超玩」中的「一日高速公路局員工」影片中就曾說過，這些標語都是工程師自己想的喔！雖然不見得所有人都喜歡，但這些標語確實在不少人心中留下難忘的回憶。

PTT 高速公路 酒駕 國道

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