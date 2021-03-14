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買鹹酥雞要求多加一點蒜 回家打開一看超傻眼：肉在哪？

聯合新聞網 / 綜合報導
請老闆多加一點蒜頭，沒想到份量卻給的驚人。圖擷自facebook
請老闆多加一點蒜頭，沒想到份量卻給的驚人。圖擷自facebook

鹹酥雞是許多人的宵夜首選，老闆會將各種食材下鍋油炸，此外為了提味通常會放大蒜、九層塔等配料。不過有網友日前去買鹹酥雞時，遇到傳說中的「加到爆店家」，照片曝光引發眾人熱議。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，消夜去買鹹酥雞，老闆問「要辣、要蒜嗎」，自己聽完點頭說多加一點，怎料回家後卻被蒜頭份量嚇到，因為蒜頭直接淹沒其它食材，只能勉強看到體積大的雞肉塊，原PO看了不禁笑說「老闆我的鹹酥雞呢？」

貼文引來1.8萬人按讚留言，「感受到老闆誠意滿滿」、「好幸運，拜託塞滿我的鹹酥雞」、「跪求店家地址」、「你是點蒜頭送一點肉吧！」、「蒜頭才是主菜，鹹酥雞是配料」、「優質店家，我怎麼都沒遇到」。

也有不少人羨慕原PO遇到佛心店家，「你賺到了，蒜頭比鹹酥雞還貴」、「蒜頭現在超貴，我家這裡都要不到蒜頭」、「目前蒜頭很貴，老闆佛心給到滿」、「蒜頭很貴，你賺到了」。

爆怨公社

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