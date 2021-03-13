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環狀線十四張站運量每天不到3千「有什麼用？」網分析：10年後很恐怖

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友整理出台北捷運110年1月的各站進出旅運量日平均，發現旅運量最少的是位於環狀線的十四張站。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友整理出台北捷運110年1月的各站進出旅運量日平均，發現旅運量最少的是位於環狀線的十四張站。示意圖／聯合報系資料照片

台北的大眾捷運系統是雙北居民每天的代步工具，高運量的路線每小時單向運量最高可達6萬人，中運量則可達3萬人。今（13）日就有一名網友在PTT整理出台北捷運110年1月的各站進出旅運量日平均，進出量最大的前三名分別為，台北車站、西門和市政府，然而最少的則是位在環狀線的十四張站，一天只有2238人進出，於是原PO就好奇詢問廣大網友「設這個站到底有什麼用？」

原PO在文中貼出統計顯示，1月各站進出旅運量最高為「台北車站」的一天24萬1278人；其次為「西門」一天11萬7694人；第三名則為「市政府」一天11萬4990人進出。

原PO也發現一天不到9000進出的幾乎都是環狀線，例如中和站的8914人、新北產業園區站的7333人、中原站的5118人，以及橋和站的3868人，旅運量平均最少的則是十四張站有2238人，也就代表從早上6點到晚上12點，一天18個小時只有2238人進出該站，換算下來一小時還不到125人進出，這就讓原PO懷疑十四張站的用途，希望有網友可以出面解答。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，並紛紛留言回應，「那邊現在真的完全沒發展」、「環狀線那邊真的沒什麼人，業績差很正常」、「環狀線轉到北捷要步行超級遠，非必要真的不會考慮」、「環狀太貪心，所有地方都想去，慢又很繞，繞一圈不知道要多久，難怪沒人要搭」，但也有人說「如果以這種思維思考，那中南部都不用建設了」。

然而有不少網友認為10年之後應該會變得很恐怖，「現在十四張那邊一堆建案，馬上人就變多了」、「因為十四張及央北還沒開發完成」、「央北重劃區一坪上看80萬」、「這種大眾運輸建設還沒全部完工前都不要下定論」、「附近很多建案還在蓋，蓋到都快密集恐懼症了，以後一定塞車」、「十四張未來會安輕軌，前途無可限量」、「現在環狀線的運輸效益也還沒出來，應該也要等完工才會帶出旅運量」。

PTT 北捷 捷運

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