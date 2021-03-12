高中生半夜公墓滑手機還叫外送 網友笑：確定他是人？

現在外送服務太方便，只要按按手機或一通電話就可以不用出門，在家坐享美食送上門，而外送員也因此常遇到許多令人啼笑皆非的訂單，就有一名外送員PO文表示接到客人指定送到公墓，雖然他不怕，但送達時卻也被對方的動作給嚇了一大跳，讓他抱怨「幹嘛半夜在公墓滑手機」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，顧客備註要在外面碰面，但指定送達的地點卻是「公墓旁涼亭」，讓她覺得很奇怪，但還是照常接單。只是送達時卻被對方突然冒出來的動作給嚇了一大跳。

他事後PO文說「孩子，你可以去網咖，也可以去把馬子，何必三更半夜在這裡玩手機？」原來對方是一名高中生，單獨一個人在公墓旁玩手機，不知是否是在抓寶，可能肚子餓了才叫外送。原PO被他的行為嚇到，忍不住抱怨「我到了你還給我ㄉㄧㄡˇ起來⋯害我滴兩滴出來」。

貼文一出也笑翻許多網友，「夜總會叫宵夜，正常的，沒事」、「這孩子真淘氣」、「以為是公墓管理員」、「現金付款，如果客人拿出紙錢說不用找，你會不會嚇到？」、「沒有人跟他搶頻寬」、「別小看這孩子，他搞不好是土公師喔」。