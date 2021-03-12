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九層塔很快就發黑？ 內行人曝「保鮮」妙招：放多久都沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
九層塔該如何保存才能防止迅速變黑？許多網友不私藏分享妙招。圖擷自廚藝公社
九層塔該如何保存才能防止迅速變黑？許多網友不私藏分享妙招。圖擷自廚藝公社

家庭主婦通常上一次菜市場就會買足好幾天份的菜量庫存，但如何保存卻是一大難題，近日有一名網友分享過去有人教學香菜的保存方法相當受用，但用來保存九層塔卻失敗了，因此好奇詢問網友是否有妙招可傳授？貼文一出立刻釣出一票內行網友留言回應。

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示日前有網友教學「保存香菜」的方法，她試過後發現泡在水中冷藏可以保存長達2週都不會壞，覺得很受用，但用相同方法保存九層塔卻讓菜葉很快就黑掉，原本的好方法就派不上用場了，因此讓她相當好奇詢問網友「有沒有保存九層塔的好方法可以分享？」

貼文曝光後釣出許多大神回應，「九層塔葉子放在兩包蔬菜中間再放進冰箱裡，我有實驗過一個禮拜沒發黑還很綠」、「加一點點水（每片葉子有濕就好），袋口封緊，保留一些空氣，至少可以保存5天」、「用廚房紙巾包起來，噴一些水，再用塑膠袋包起來」、「九層塔我也是泡水（每天換水）放冰箱處理，可以放滿多天的，還來不及等黑就被我吃光光」，也有人提議可以把菜葉切一切、加水製成九層塔冰塊磚，煮湯可以直接使用。

還有多數網友搬出大絕招「想吃自己種」，網友們紛紛分享自家種九層塔的成果，並留言表示「種一棵真的很方便，需要再拔」、「種著要吃再採！」、「直接種起來，想吃多少拔多少」、「九層塔直接插在土裡，以後就可以自己自足唷！」、「自己種的，想放多久都沒問題」。

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