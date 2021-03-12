太香了？肥皂遭老鼠啃咬 他氣炸要拿來當誘餌捕抓

肥皂是最常見的清潔物品之一，除了一般洗手的之外，還有洗衣皂、洗面皂等，因為都會跟肌膚接觸到，越來越多人都會挑選成分較天然的來使用，或許就是因為沒有化學添加物，才讓老鼠愛不釋手。有網友在臉書PO文抱怨在好市多（Costco）買回來的肥皂，好幾塊都被老鼠啃咬，貼文也釣出許多人分享相同經驗。

從原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼的照片可看到，有幾塊肥皂上面出現咬過的痕跡，他抱怨買回來的肥皂不知道是不是太香了，才用一顆就被老鼠啃了，事後發現盒子裡有幾塊也這樣，就連浴室裡的也無一倖免，讓他氣得想去買捕鼠籠，然後把整盒肥皂拿來當誘餌。

不只原PO有這樣遭遇，之前也有另一名網友在好市多買的肥皂被老鼠拖去角落大快朵頤，而且每晚都出現，讓他直呼「這輩子用過上百種的肥皂和香皂，第一次碰到老鼠愛不釋口的肥皂」。

貼文引起鄉民們熱議，「代表這真的天然」、「其實動物對食物很敏感的，牠們會吃的大多是天然的製品」、「蟑螂也會啃香皂」、「這個可以當蟑螂的誘餌喔」、「我的這個香皂放在浴室，都是特大隻油亮蟑螂站在上面忘情的呼吸」、「不一定是米奇，嘎爪（蟑螂）也愛吃喔」。

還有人解釋肥皂成分並分享自身經驗，「因為肥皂是植物油做的，老鼠會吃。我家的會吃洗衣皂，還從洗手台拖了10公尺」、「我以為是我發的文！我的也被啃了」、「老鼠真的會吃…以前老房子，香皂整盒的都被咬到亂七八糟」、「老鼠會啃不會吃，以前公司放在一樓陽台的肥皂常常被咬，換了好幾個牌子都一樣，就只咬，不拖走也不吃」。

也有網友提供解決方法，「我都用密封袋包起來，以免到最後氣味散光」、「我都用pe膜包好放在衣服收納箱內有，衣服都會變香香的」、「我都整盒包保鮮膜，雖然還是很香」、「要放密封的櫃子裡面」、「買回家記得先用拉鍊袋，一個一個分裝好，就不會這樣了，我的放2年多沒事，妹妹教我的」。