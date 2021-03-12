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吃滷蛋驚見詭異顆粒 小吃店員工一看秒懂：每天都看到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友吃麵看到碗裡的滷蛋出現類似泡泡的詭異顆粒，讓他嚇了一跳。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友吃麵看到碗裡的滷蛋出現類似泡泡的詭異顆粒，讓他嚇了一跳。 圖／翻攝自《Dcard》

滷蛋是常見的小菜之一，不管是麵攤、便當店都可以看到滿滿的一盤，就有網友PO出一張照片，他吃麵時看到裡頭的滷蛋上面竟然出現幾顆像泡泡的顆粒，讓他嚇了一大跳，但有家中開小吃店的鄉民一看就知道怎麼一回事，立刻留言提出解答。

原PO在《Dcard》寫道日前他在外吃麵，麵裡還搭配了一顆滷蛋，但滷蛋快吃完時，這才發現上頭有幾顆有點像泡泡又很詭異的顆粒，他不懂為什麼會這樣，於是拍下照片PO網求助鄉民們，「好奇這樣的滷蛋怎麼產生的，實在太好奇了，求解」。

照片一出也讓許多人留言開始歪樓，「搞不好是滷壁虎蛋」、「買一送二賺到」、「長痘痘了」、「基因突變」、「腫瘤」、「好像腳丫」、「那是小滷蛋吧」。

不過有內行人提出正確解答，「家裡開小吃店的為你解答，其實就是煮的時候殼裂開露出來了，每天撥店裡的蛋都可以看到各種奇形怪狀的」、「煮蛋的時候蛋殼裂開了，蛋白跑一點出來凝固後會變那樣」、「就蛋殼裂開，蛋白流出來啊」。

Dcard

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