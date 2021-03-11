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搭小黃副駕卻驚見陌生人！ 結局曝光網讚：好浪漫

聯合新聞網 / 綜合報導
女搭小黃返家，開車門卻突見副駕有陌生人。示意圖，與本事件無關。 圖／聯合報系資料照
女搭小黃返家，開車門卻突見副駕有陌生人。示意圖，與本事件無關。 圖／聯合報系資料照

許多人在選擇大眾運輸工具上，考量到時間、需求等要素，會選擇搭乘計程車，隨著手機APP的崛起，可以利用軟體客製化需求，便利叫車。有網友分享，她利用手機叫車後，卻發現副駕駛座上有陌生人，令她感到相當驚訝。

一名網友於《Dcard》上發文分享，她利用通訊軟體推出的叫車程式於指定時段叫車，沒想到打開車門後，驚見副駕駛座莫名多了一名「乘客」，原PO再三確認車牌號碼及司機資訊，確認無誤後仍選擇搭乘。對此，原PO感到十分意外，不禁表示「這樣是可以的嗎？哈哈，雖然不知道可不可以但有種陪你一起上班的浪漫」。

文章發布後，網友紛紛留言表示有趣，「我之前也有不小心攔過類似這種計程車，但司機有在外面貼上紙條，『假日要賺錢又想陪老婆，不介意的乘客再上車哦！』覺得很溫馨」、「哪有差，反正妳也沒朋友陪妳坐車」、「其實這樣蠻好的啊！如果只有我自己一個人搭車，車上只有我跟司機會不太自在也尷尬」。

也有網友分享經歷，「我也搭過這台，當時是晚上，嚇得我以為是鬼」、「沒認錯好像搭過，阿姨會幫忙消毒，他們也不會喧嘩，車大也開的滿舒服安全的，我自己覺得OK」、「鶼鰈情深，很棒」。

另外也有網友提到，「常碰到這樣順道載家人出門的司機」、「我爸以前開計程車也都帶我姐」、「以前也碰過戴自己兒女的司機」、「可能順便載老婆去哪裡吧，我爸工作也會開車，有時候要去的地方我媽想去我爸會順便載她」。

女搭小黃卻見副駕有坐陌生人。圖擷自Dcard
女搭小黃卻見副駕有坐陌生人。圖擷自Dcard

計程車 Dcard

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